Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός
Το ΙΧ χτύπησε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (13/02).
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο χτύπησε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός και παρελήφθη από άνδρες του ΕΚΑΒ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τρίκαλα: Συνελήφθη δραπέτης φυλακών στα ΚΤΕΛ
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
XPeng GX: Το κινεζικό SUV που υπόσχεται έως 1.600 χιλιόμετρα αυτονομίας
07:46 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυτές είναι οι 13 σχολές με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2024
17:34 ∙ WHAT THE FACT