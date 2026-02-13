Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Το ΙΧ χτύπησε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου

Newsbomb

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (13/02).

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο χτύπησε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός και παρελήφθη από άνδρες του ΕΚΑΒ.

troxaio-1.jpg
troxaio2.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:47ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Οι αρχές κατέσχεσαν κινεζικό αλιευτικό σκάφος και συνέλαβαν τον καπετάνιο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Τον αποκαλούσε «θείο Τζέφρι» – Παραιτείται κορυφαία δικηγόρος της Goldman Sachs λόγω των δεσμών με τον Τζέφρι Έπσταϊν

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

08:13ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική κάθοδος αγροτών με τρακτέρ στο Σύνταγμα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Συνελήφθη δραπέτης φυλακών στα ΚΤΕΛ

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

XPeng GX: Το κινεζικό SUV που υπόσχεται έως 1.600 χιλιόμετρα αυτονομίας

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλία: Εννιά παιδιά είχε η μητέρα που έβαλε τα 2 βρέφη στον καταψύκτη - Γεννήθηκαν μεταξύ 2011-2018

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτές είναι οι 13 σχολές με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2024

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MyBusinessSupport: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για οικογένειες παιδιών με καρκίνο

07:12TRAVEL

Λάρισα: Το χωριό που ξεριζώθηκε και άλλαξε τόπο λόγω της πανώλης

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

«Seabed Curtain»: Το σχέδιο των 80 δισ. δολαρίων για να σωθεί «ο παγετώνας της Αποκάλυψης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

08:13ΕΘΝΙΚΑ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Το ελληνικό υπερόπλο θα επιλέγει με ΑΙ τα όπλα που θα χρησιμοποιεί

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

17:34WHAT THE FACT

Γνωρίστε τη «Βαρόνη» - Το μακρύτερο φίδι στον κόσμο μόλις ανακαλύφθηκε

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Γαλλία: Εννιά παιδιά είχε η μητέρα που έβαλε τα 2 βρέφη στον καταψύκτη - Γεννήθηκαν μεταξύ 2011-2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ