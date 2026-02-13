Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (13/02).

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο χτύπησε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός και παρελήφθη από άνδρες του ΕΚΑΒ.