Explainer: Γιατί η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία της Κομισιόν - Νοικιάζει τα ακίνητα που πούλησε

Η Επιτροπή πούλησε τα 23 ακίνητα, αλλά τώρα πληρώνει ενοίκιο για τα 17 με κόστος 255 εκατομμύρια ευρώ έως το 2029

Δέσποινα Σοφιανίδου

Τον Απρίλιο του 2024, η Κομισιόν πανηγύριζε για μία win- win, όπως τη χαρακτήριζε, συμφωνία με το Βέλγιο με την οποία η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεων (SFPIM), το «βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο», αγόραζε 23 κτίρια από την Επιτροπή έναντι ποσού 900 εκατ. ευρώ για μια πιο πράσινη και πιο διαφοροποιημένη ευρωπαϊκή συνοικία.

Την Πέμπτη, η αστυνομία έκανε έφοδο στις εγκαταστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, σε σπίτια, αλλά και στα γραφεία της SFPIM και του ταμείου ακινήτων CityForward, με την επιχείρηση συνδέεται με τη συμφωνία ακινήτων και πιθανές παρατυπίες στην αγοροπωλησία, όπως αποκάλυψαν πηγές, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, και τους Financial Times.

Η έρευνα αφορά στην προηγούμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν ο Γιοχάνες Χαν υπηρέτησε ως Επίτροπος Προϋπολογισμού. Ο Χαν επέβλεψε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ μέχρι το 2024 και αργότερα διορίστηκε ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο.

Η ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της ΕΕ (EPPO) επιβεβαίωσε μόνο ότι «διεξήγαγε δραστηριότητες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων σε μια εν εξελίξει έρευνα» στην οποία εμπλέκεται η Επιτροπή.

Από την πλευρά της, η Κομισιόν επιβεβαίωσε ωστόσο ότι ήταν στόχος ερευνών για την πώληση 23 κτιρίων της στο βελγικό κράτος το 2024 και δήλωσε πεπεισμένη ότι «η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες», σύμφωνα με εκπρόσωπο.

«Η Επιτροπή θα συνεργαστεί πλήρως με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις αρμόδιες βελγικές αρχές (...), παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και βοήθεια για μια ενδελεχή και ανεξάρτητη έρευνα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ.

Αμφισβητείται η μοναδική προσφορά

Δεδομένης της ανάπτυξης της τηλεργασίας μετά την πανδημία Covid-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το 2024 την πρόθεσή της να αποχωριστεί περίπου το 25% των χώρων γραφείων της έως το 2030. Είχε επιτευχθεί συμφωνία για την πώληση 23 κτιρίων στο βελγικό κράτος που προορίζονταν να στεγάσουν κατοικίες, επιχειρήσεις και καταστήματα. Το έργο αυτό ανταποκρίθηκε επίσης στην επιθυμία των βελγικών αρχών να μεταμορφώσουν την ευρωπαϊκή συνοικία των Βρυξελλών. Το ποσό της πώλησης υπολογιζόταν τότε στα 900 εκατομμύρια ευρώ.

Στις 29 Απριλίου 2024 η Επιτροπή και το βελγικό κράτος ανακοίνωσαν από κοινού την «οριστικοποίηση» της εν λόγω συμφωνίας, βάσει της οποίας η Federal Holding and Investment Company (SFPIM, ο χρηματοπιστωτικός βραχίονας του ομοσπονδιακού κράτους) θα καθίστατο ιδιοκτήτης των εν λόγω κτιρίων προτού τα πωλήσει με τη σειρά της σε φορείς ανάπτυξης.

Ωστόσο, η πώληση είχε ήδη επισημανθεί πέρυσι από τους ελεγκτές της ΕΕ με παρατυπίες, σύμφωνα με τους Financial Times. Στην ετήσια έκθεσή του για το 2024, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι η SFPIM ήταν η μοναδική συμμετέχουσα και είχε ήδη υποβάλει την προσφορά της ακόμη και πριν από την προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών από την Επιτροπή, προσθέτει η εφημερίδα.

Επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπεύθυνο για την παρακολούθηση της χρήσης του προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξέφρασε ενστάσεις τον Ιανουάριο, θεωρώντας τη μία μόνο προσφορά - «ιδιαίτερα ανησυχητική».

Ενοίκιο για τα ακίνητα που πούλησε

Οι Financial Times προσθέτουν ότι 17 από τα 23 κτίρια που πωλήθηκαν στην SFPIM εξακολουθούν να μισθώνονται από την Επιτροπή μετά την πώληση, κοστίζοντας 255 εκατομμύρια ευρώ έως το 2029, σύμφωνα με απάντηση της Κομισιόν στο Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία συστάθηκε επίσημα το 2021, είναι ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των κονδυλίων της ΕΕ και κάθε άλλου αδικήματος εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της (διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ).

