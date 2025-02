Η Haagen-Dazs στο φετινό Super Bowl με ένα σποτάκι που εκπλήσσει

Η διάσημη αλυσίδα παγωτών και γλυκισμάτων ετοιμάζει την πρώτη της διαφήμιση για το Super Bowl, σε συνεργασία με τους Vin Diesel και Michelle Rodriguez σε ένα ανατρεπτικό σποτ με τίτλο «Not so fast, not so furious».