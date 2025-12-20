Super League: Γιορτές στην κορυφή θέλει ο Ολυμπιακός | «Ορεκτικό» πριν το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κηφισιά, στοχεύοντας στη νίκη που θα του επιτρέψει να αποχαιρετήσει το 2025, όντας μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League.

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής, τελευταίας για τη χρονιά που μας αποχαιρετά σε λίγες ημέρες.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (20/12) αποτελεί κι ένα… ορεκτικό για το κυρίως πιάτο, το οποίο περιλαμβάνει το τελευταίο ντέρμπι του 2025, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός.

Μετά την εξασφάλιση του άτυπου τίτλου του «πρωταθλητή χειμώνα» και της πρώτης θέσης στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός θέλει να υποδεχθεί το 2026 από την κορυφή. Αυτό θα συμβεί δεδομένα από σήμερα (20/12), αν επικρατήσει της Κηφισιάς στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε την ομάδα του να μένει στο 0-0 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη – πρώτη απώλεια βαθμών μετά από επτά σερί νίκες – ενώ κι η Κηφισιά έρχεται από ισοπαλία, επίσης «λευκή», με τον Αστέρα AKTOR. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και τη διατήρησε στην οκτάδα.

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ο Αστέρας AKTOR περιμένει τον Άρη, με τις δυο ομάδες σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση. Οι Αρκάδες συμπλήρωσαν έξι αγωνιστικές αήττητοι (2-4-0) υπό τις οδηγίες του Κρις Κόουλμαν ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν μόλις μια νίκη στα δέκα τελευταία ματς (πέντε ισοπαλίες, τέσσερις ήττες), με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο.

Σε παρόμοια κατάσταση είναι Βόλος και Παναιτωλικός που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό. Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ζόρισε μέχρι τέλους τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο αλλά έπεσε από την τετράδα. Τα «καναρίνια», μετά από καλά αποτελέσματα κι εμφανίσεις με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο, διασύρθηκαν (0-5) από την ΑΕΚ στο Αγρίνιο κι έχασαν την ευκαιρία να μπουν στα playoffs.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Super League

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

  • 16:00 Αστέρας AKTOR – Άρης Novasports2HD
  • 18:00 Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός CosmoteSport2HD
  • 20:30 Ολυμπιακός – Κηφισιά CosmoteSport1HD

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

  • 17:30 ΑΕΛ – Ατρόμητος CosmoteSport1HD
  • 19:30 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Novasports Prime
  • 21:00 ΑΕΚ – ΟΦΗ CosmoteSport1HD

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

  • 18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός Novasports Prime

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 35 (30-7)
  2. ΑΕΚ 34 (24-10)
  3. ΠΑΟΚ 32 (29-12)
  4. Λεβαδειακός 25 (34-17)
  5. Παναθηναϊκός 22 (21-15)
  6. Βόλος ΝΠΣ 22 (17-18)
  7. Άρης 17 (12-16)
  8. Κηφισιά 17 (21-22)
  9. Παναιτωλικός 15 (14-23)
  10. Αστέρας Τρίπολης 13 (15-18)
  11. Ατρόμητος 12 (14-20)
  12. ΟΦΗ 12 (14-25)
  13. ΑΕΛ 8 (13-27)
  14. Πανσερραϊκός 5 (7-35)

