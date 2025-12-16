Ολυμπιακός: Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ για να καλύψει το κενό του Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στο Μαρόκο προκειμένου να συμμετάσχει με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να βρει τρόπο να αναπληρώσει το τεράστιο κενό του.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο Μέχντι Ταρέμι έπαιξαν μαζί στο τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Άρη και δεν αποκλείεται να το δούμε να συμβαίνει και στο μέλλον, δεδομένου πως ο Βάσκος τεχνικός χρησιμοποιεί συχνά σχήμα με 2 επιθετικούς μέχρι τώρα στη σεζόν.

Ωστόσο, επειδή, απόντος του Ελ Κααμπί, δεν θα έχει άλλη λύση φορ από τον πάγκο, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Μεντιλίμπαρ να χρησιμοποιεί έναν κεντρικό επιθετικό στα επόμενα ματς των Πειραιωτών, δηλαδή είτε τον Γιάρεμτσουκ, είτε τον Ταρέμι.

Ο Βάσκος έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς στην κορυφή της επίθεσης και τον Μαρτίνς και τον Γιαζίτζι, αλλά κανείς τους δεν είναι επιθετικός. Κατά συνέπεια, το πιθανότερο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πορευτεί με τον Τσικίνιο και τον Γιάρεμτσουκ στην επίθεση ή το «δίδυμο» Τσικίνιο και Ταρέμι.

Όταν δεν είναι ο Πορτογάλος στην ενδεκάδα, τότε ο Μεντιλίμπαρ θα επιλέγει έναν εκ των Νασιμέντο και Γιαζίτζι. Πίσω από τον κεντρικό επιθετικό πάντως μπορεί να αγωνιστεί και ο Ποντένσε, αν και στον Ολυμπιακό δεν το έχουμε δει.

Το σίγουρο είναι πως η απουσία του Ελ Κααμπί είναι σημαντική για τους Πειραιώτες, καθώς πρόκειται για τον πρώτο σκόρερ στην ιστορία της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έναν από τους κορυφαίους σέντερ φορ που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο 32χρονος Μαροκινός έχει 15 γκολ σε 22 αγώνες τη φετινή σεζόν, ενώ συνολικά μετράει 75 τέρματα σε 116 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Μάλιστα, είναι δεύτερος σε χρόνο συμμετοχής φέτος (1.693 λεπτά), πίσω μόνο από τον Τζολάκη (1.710'), δείγμα της εμπιστοσύνης που του δείχνει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά και της επιρροής που έχει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.