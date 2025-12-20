ΟΗΕ: Παρέτεινε για ένα χρόνο την ειρηνευτική δύναμη στο Κονγκό

Πρόκειται για μια από τις λιγοστές τέτοιες αποστολές του ΟΗΕ που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του θέλει να εφαρμοστεί συμφωνία ειρήνης που συνέβαλε να υπογραφτεί.

Φωτ. Αρχείου - Αντάρτες της Μ23 στη Γκόμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 30 Ιανουαρίου 2025. 

AP/Moses Sawasawa
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ομόφωνα σε ψηφοφορία του που διεξήχθη χθες Παρασκευή την παράταση για έναν χρόνο της εντολής της δύναμης διατήρησης της ειρήνης στη ΛΔ Κονγκό, καθώς οι εντάσεις συνεχίζονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας παρά τη συμφωνία ειρήνης που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον.

Η απόφαση 2808 παρατείνει «ως την 20ή Δεκεμβρίου 2026 την εντολή της MONUSCO», της ειρηνευτικής δύναμης που διαθέτει κάπου 11.500 κυανόκρανους.

Το ένοπλο κίνημα M23, που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, κυρίευσε στις αρχές της χρονιάς τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου, κοντά στα σύνορα των δυο κρατών.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το M23 άρχισε νέα επίθεση, στην επαρχία Νότιο Κίβου, κατά μήκος των συνόρων της ΛΔ Κονγκό με το Μπουρούντι, ενώ το Κιγκάλι και η Κινσάσα υπέγραφαν στην Ουάσιγκτον συμφωνία ειρήνης υπό την αιγίδα του κ. Τραμπ.

Το ένοπλο κίνημα κατέλαβε τη 10η Δεκεμβρίου την Ουβίρα, πόλη εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων, και κατά συνέπεια τμήματος των συνόρων με το Μπουρούντι, στρατιωτικό σύμμαχο της ΛΔ Κονγκό.

Υπό αμερικανική πίεση, το M23 ανακοίνωσε πως αποσύρθηκε από την πόλη. Όμως κάποια μέλη του --της «αστυνομίας» του και της «υπηρεσίας πληροφοριών» του-- παρέμεναν εκεί προχθές Πέμπτη, σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη και στις κονγκολέζικες δυνάμεις ασφαλείας.

Με αυτό το φόντο, οι διαπραγματεύσεις στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την ανανέωση της εντολής της MONUSCO «διαταράχθηκαν» για ακόμη μια φορά «από τη Ρουάντα και το M23, που, με τις ενέργειές τους, σαμποτάρουν μια ειρηνευτική διαδικασία άξια του ονόματός της», σχολίασε χθες η αμερικανίδα διπλωμάτισσα Τζένιφερ Λοσέτα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΣΑ.

Τα Ηνωμένα Έθνη απηύθυναν έκκληση για συγκέντρωση κεφαλαίων επειγόντως ώστε να καταστεί εφικτή η αξιοπρεπής υποδοχή 80.000 και πλέον ανθρώπων που πήγαν πρόσφυγες στο Μπουρούντι εξαιτίας της νέας προέλασης του M23 στην ανατολική ΛΔ Κονγκό.

Η εντολή των κυανόκρανων είχε επίσης παραταθεί για έναν χρόνο τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά με μειωμένο τον αριθμό των στρατιωτικών στις τάξεις του.

