ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες εισήλθαν σε πόλη στρατηγικής σημασίας – Οι πολίτες καταφεύγουν στο Μπουρούντι

Η προέλαση της Μ23 θέτει σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Newsbomb

ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες εισήλθαν σε πόλη στρατηγικής σημασίας – Οι πολίτες καταφεύγουν στο Μπουρούντι
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αντάρτες του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (Μ23), που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, εισήλθαν απόψε στην Ουβίρα, μια πόλη στρατηγικής σημασίας στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, κοντά στα σύνορα με το Μπουρούντι, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Οι μαχητές του Μ23 εισήλθαν στα βόρεια προάστια αυτής της πόλης, η οποία αριθμεί εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με πηγές από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η προέλαση της αντάρτικης οργάνωσης θέτει σε κίνδυνο την ειρηνευτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ρουάντας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Την τελευταία εβδομάδα περισσότεροι από 30.000 Κονγκολέζοι κατέφυγαν στο Μπουρούντι, αφού εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να γλιτώσουν από τις μάχες στα περίχωρα της Ουβίρα. Μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, αξιωματούχος του Μπουρούντι δήλωσε στο AFP ότι το προηγούμενο 48ωρο είχαν καταγραφεί περισσότερες από 8.000 αφίξεις προσφύγων, ενώ ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 30.000 την τελευταία εβδομάδα. Τον αριθμό επιβεβαίωσε στο AFP αξιωματούχος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στις αρχές του έτους, οι μαχητές του M23 είχαν καταλάβει την Γκόμα και το Μπουκάβου, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό – μια στρατηγικής σημασίας περιοχή, πλούσια σε φυσικούς πόρους, η οποία σπαράσσεται από ένοπλες συγκρούσεις εδώ και τρεις δεκαετίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:16ΚΟΣΜΟΣ

ΛΔ Κονγκό: Αντάρτες του M23 εισήλθαν σε πόλη στρατηγικής σημασίας – Χιλιάδες πολίτες καταφεύγουν στο Μπουρούντι

00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Το ευρωπαϊκό μπάσκετ επέστρεψε στο Ισραήλ μετά από δύο χρόνια!

00:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νευρικότητα λίγο πριν την απόφαση της Fed για τα επιτόκια

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Απόδραση από το Μιλάνο για τη Λίβερπουλ! – Όλα τα αποτελέσματα

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Παραμένουν για δεύτερη νύχτα στο αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» οι κτηνοτρόφοι

23:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες μπανάνες ξεβράστηκαν στις ακτές αφού ανετράπη φορτηγό πλοίο - Δείτε βίντεο

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς για το πρόστιμο στο Χ: «Συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία μας, εφόσον δραστηριοποιήστε εδώ»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Η στιγμή που φώκια σέρνεται στο χιόνι και αφήνει εντυπωσιακά ίχνη πίσω της

23:06ΕΛΛΑΔΑ

«Οσμή» σκανδάλου στην Εύβοια: Έρευνες για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων – Ψάχνουν πού πήγαν 6,5 εκατ. ευρώ

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:42ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σπουδαία ανακάλυψη: Ο θάνατος των άστρων και η ζωή στη Γη είναι θεμελιωδώς συνδεδεμένα

22:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια κακή περίοδος «έκαψε» Πανιώνιο και Καρδίτσα σε Eurocup και BCL

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Παραδόθηκε ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο, ένταλμα σύλληψης για τον δεύτερο

22:30LIFESTYLE

Εξιτήριο για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ήταν μία δύσκολη ημέρα και πέρασε»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Μπαρίνοφ θα παίξει «δυνατά» τον Ιανουάριο για άμεσα ή για καλοκαίρι!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από κύμα σε φυσική πισίνα - Βίντεο

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

00:00ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Στα χέρια των Αρχών και οι δύο δράστες της επίθεσης με μαχαίρι στον 14χρονο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

00:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Champions League: Εκτός 24άδας ο Ολυμπιακός - Τι θέλει για να ελπίζει σε πρόκριση

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

13:19LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Με τον Πάρι Κασιδόκωστα ήμασταν μαζί, με τα άλλα δυο αδέλφια μου είχαμε χαθεί κάποια χρόνια»

19:56LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Ο «άγνωστος» χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία και οι δυσκολίες για να μείνει έγκυος

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

16:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόλος: Ποινική δίωξη κατά Μπέου και στελεχών του Δήμου - Η υπόθεση με το «αρχοντικό Σισιλιάνου» και τα 200.000 ευρώ

02:58ΕΛΛΑΔΑ

Ναυάγιο «Ηράκλειον»: 59 χρόνια από την τραγωδία με τους 250 νεκρούς στη Φαλκονέρα

23:06ΕΛΛΑΔΑ

«Οσμή» σκανδάλου στην Εύβοια: Έρευνες για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων – Ψάχνουν πού πήγαν 6,5 εκατ. ευρώ

22:30LIFESTYLE

Εξιτήριο για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ήταν μία δύσκολη ημέρα και πέρασε»

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή σύγκρουση Καιρίδη – Τζανακόπουλου: «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…» - «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα, μπας και κερδίσω κανένα Τζόκερ;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ