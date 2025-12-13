«Θρύψαλα» η ειρηνευτική συμφωνία Τραμπ στο Κονγκό - Αντάρτες της Μ23 κατέλαβαν κομβική πόλη

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Ρουάντα και το Κονγκό υπέγραψαν υπό τον Τραμπ συμφωνία ειρήνης, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε περιγράψει ως «ιστορική»

Φωτ. Αρχείου - Αντάρτες της ομάδας Μ23 κοντά στη Γκόμα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στις 30 Ιανουαρίου 2025. 

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ κατηγόρησε τη Ρουάντα ότι οδηγεί την περιοχή της κεντρικής Αφρικής προς τον πόλεμο, μόλις μια εβδομάδα μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουάσινγκτον υπό τον Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της δεκαετούς σύγκρουσης.

Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό Φέλιξ Τσισεκέντι και του προέδρου της Ρουάντα Πολ Καγκάμε ως «ιστορική» και «μεγάλη μέρα για την Αφρική, μεγάλη μέρα για τον κόσμο».

Ωστόσο, η ομάδα ανταρτών M23 δηλώνει ότι «απελευθέρωσε πλήρως» την πόλη-κλειδί Ουβίρα σε μια επίθεση που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, υποστηρίζεται από τη Ρουάντα. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν τη Ρουάντα ότι ασκεί «de facto έλεγχο» στις επιχειρήσεις των ανταρτών.

Η Ρουάντα αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο η παρουσία της στην Ουάσινγκτον ήταν μια σιωπηρή αναγνώριση της επιρροής της επί της M23.

Οι αντάρτες δεν ήταν παρόντες στην υπογραφή της συμφωνίας του Τραμπ, και συμμετέχουν σε μια παράλληλη ειρηνευτική διαδικασία υπό την ηγεσία του Κατάρ, συμμάχου των ΗΠΑ.

Ο έλεγχος εδαφών εντός της ΛΔ Κονγκό στα σύνορα με τη Ρουάντα.

Οι τελευταίες μάχες ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης μίας ήδη εξαιρετικά περίπλοκης σύγκρουσης.

«Περισσότερη επιρροή στις διαπραγματεύσεις»

Ο καθηγητής Jason Stearns, πολιτικός επιστήμονας με έδρα τον Καναδά που είναι ειδικός για την περιοχή, δήλωσε στο BBC ότι η άποψη στους κύκλους του M23 ήταν ότι «χρειάζονται περισσότερη επιρροή στις διαπραγματεύσεις», ενώ η αίσθηση στην κυβέρνηση της Ρουάντα είναι ότι ο Τσισεκέντι δεν είναι αξιόπιστος.

Πρόσθεσε ότι η επίθεση στην Ουβίρα, στην επαρχία του νότιου Κίβου, «αντιβαίνει σε όλες τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη».

«Φαίνεται να ταπεινώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Δεν είμαι σίγουρος ποιο στρατηγικό σκοπό θα εξυπηρετούσε αυτό», δήλωσε ο καθηγητής Stearns στο BBC.

Η νέα επίθεση της M23 στο νότιο Κίβου ξεκίνησε λίγες ημέρες πριν ο Καγκάμε και ο Τσισεκέντι ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για να επικυρώσουν τη συμφωνία που είχε αρχικά επιτευχθεί τον Ιούνιο.

Πίεση στο Μπουρούντι

Ο Bram Verelst, ερευνητής με έδρα το Μπουρούντι στο think-tank Institute for Security Studies (ISS), δήλωσε ότι η επίθεση φαίνεται να ήταν μια προσπάθεια να αναγκαστεί το Μπουρούντι να αποσύρει τα στρατεύματα που είχε στην ανατολική ΛΔ Κονγκό, τα οποία υποστήριζαν τον στρατό της Κινσάσα ενάντια στις ομάδες ανταρτών και τη Ρουάντα.

Επεσήμανε ότι η Ουβίρα, η οποία βρίσκεται μόλις 27 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του Μπουρούντι, στο βόρειο άκρο της λίμνης Τανγκανίκα, είχε στρατηγική σημασία λόγω της παρουσίας τουλάχιστον 10.000 στρατιωτών του Μπουρούντι.

«Η Ουβίρα είναι η πύλη του Μπουρούντι προς την ανατολική ΛΔ Κονγκό, για την αποστολή στρατευμάτων και προμηθειών. Αυτή έχει πλέον αποκοπεί», δήλωσε ο κ. Verelst στο BBC.

«Φαίνεται ότι πολλά στρατεύματα του Μπουρούντι αποσύρονται, αλλά δεν είναι σαφές αν θα υποχωρήσουν όλα», πρόσθεσε.

«Διαπραγματευτικό χαρτί» η κατάληψη της πόλης

Ο Yale Ford, αναλυτής για την Αφρική στο Critical Threats Project του American Enterprise Institute, επεσήμανε ότι η Ουβίρα, με πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκους, ήταν το τελευταίο προπύργιο και στρατιωτικό κέντρο της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στο νότιο Κίβου.

Πρόσθεσε ότι το M23 είναι πλέον πιθανό να ιδρύσει μια παράλληλη διοίκηση στην πόλη και να χρησιμοποιήσει τα στρατιωτικά του κέρδη «ως διαπραγματευτικό χαρτί στις ειρηνευτικές συνομιλίες».

Όσον αφορά την κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό, δεν έχει αναγνωρίσει την τελευταία στρατιωτική της ήττα, αλλά δηλώνει ότι «η σοβαρότητα της κατάστασης επιδεινώνεται από τον πλέον αποδεδειγμένο κίνδυνο περιφερειακής σύρραξης».

Το Μπουρούντι είναι εδώ και χρόνια φυσικός σύμμαχος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό λόγω της εχθρότητας που τρέφει προς τη Ρουάντα.

Και οι δύο χώρες κατηγορούν η μία την άλλη ότι υποστηρίζει ομάδες ανταρτών που επιδιώκουν την ανατροπή των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους.

*Με πληροφορίες από BBC

