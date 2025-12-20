Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μια χώρα ηλικιωμένων χωρίς δημόσιο γηροκομείο

Ελεύθερος Τύπος: 7 Αλλαγές σε δηλώσεις και ελέγχους ακινήτων

Η Καθημερινή: Ακύρωση ΑΦΜΗ για απάτες

Τα Νέα: Εκλογές: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:20ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εξασφαλίσαμε την ανάπτυξη 7500 ανδρών από διάφορες χώρες στην Αϊτή

04:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ξεκίνησαν οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

04:26ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Παρέτεινε για ένα χρόνο την ειρηνευτική δύναμη στο Κονγκό

03:48ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Πάνω από 70 στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ στις επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Ευκαιρία για ειρήνη στο Σουδάν το 2025 - Πιέσεις για ανθρωπιστική εκεχειρία

02:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Εκτόξευσαν μολότωφ κατά δυνάμεων των ΜΑΤ - Απάντησαν με κρότου-λάμψης

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πολύ βαριά αντίποινα» κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

01:41ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία:Ξεσηκωμός για την κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα - Διπλασιάστηκαν οι τιμές εισιτηρίων

01:15LIFESTYLE

GNTM: Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς ψήφισαν επιτροπή και κοινό

01:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Κλίντον στην πισίνα του Επστάιν μαζί με την καταδικασμένη Μάξουελ

00:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: F-15, Himars και Απάτσι χτπούν το Ισλαμικό κράτος στη Συρία μετά τη δολοφονία δύο στρατιωτών

00:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Πήρε… ανάσα ο Ολυμπιακός, ανέβηκε στο 9-7 – Όλα τα αποτελέσματα

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ισλανδία: Η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο - Πρωταθλήτρια για 17η χρονιά

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανοιχτό το μουσείο του Λούβρου - Αναστολή της απεργίας αποφάσισαν οι εργαζόμενοι

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βράχος- «φονιάς» έπεσε σε δρόμο – Η τύχη απέτρεψε τραγωδία!

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

01:15LIFESTYLE

GNTM: Νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα – Πώς ψήφισαν επιτροπή και κοινό

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Ο τραυματισμός σε φαράγγι της Κρήτης, τα Super Puma από Λήμνο και Ρόδο που δεν έφτασαν ποτέ και ο θάνατος 37χρονου ορειβάτη - ΕΔΕ μετά την τραγωδία

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία χήρας υπουργού: Η πρώτη αντίδραση του γιου στην επικοινωνία με το «Φως στο Τούνελ» - «Μου κάνετε φάρσα»

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Δεκεμβρίου: Τιμάται ο Άγιος της Εκκλησίας που κατασπάραξαν τα λιοντάρια

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

23:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δημοσίευση των αρχείων Έπσταϊν - Στο φως «πικάντικες» λεπτομέρειες

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών - Ποια έχουν υλοποιηθεί, ποια επεξεργάζονται και ποια προσκρούουν σε ευρωπαϊκούς κανόνες

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

12:23WHAT THE FACT

3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης

19:21LIFESTYLE

The Voice: Τα live με Μαζωνάκη, Παπαρίζου, Μουζουράκη, Μάστορα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό βρέφος 5 μηνών - Κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς του

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ο χάρτης των μπλόκων: Πού ενισχύονται οι κινητοποιήσεις και τι αποφάσισαν οι αγρότες για τις γιορτές

