Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Απογευματινή: Μια χώρα ηλικιωμένων χωρίς δημόσιο γηροκομείο
Ελεύθερος Τύπος: 7 Αλλαγές σε δηλώσεις και ελέγχους ακινήτων
Η Καθημερινή: Ακύρωση ΑΦΜΗ για απάτες
Τα Νέα: Εκλογές: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση
00:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Γάζα: Πέντε νεκροί σε ισραηλινό πλήγμα
23:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 13χρονου στο Ωραιόκαστρο
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
12:23 ∙ WHAT THE FACT
3I/ATLAS: Εξομοίωση δείχνει τα αποτελέσματα που θα έχει η Γη σε περίπτωση πρόσκρουσης
19:21 ∙ LIFESTYLE
