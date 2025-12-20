Changan: Το Deepal S05 με 5 αστέρια στο Euro NCAP
Η υψηλή βαθμολογία αντικατοπτρίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Deepal S05 στην προστασία των επιβατών, των παιδιών και των ευάλωτων χρηστών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Changan ανακοίνωσε πως το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Deepal S05 πέτυχε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP 2025.
Το Deepal S05 συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Η πλατφόρμα υψηλής αντοχής, σε συνδυασμό με το πλήρως εξελιγμένο σύστημα ADAS, το καθιστούν μία από τις πιο ασφαλείς προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:25 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Changan: Το Deepal S05 με 5 αστέρια στο Euro NCAP
13:20 ∙ WHAT THE FACT
Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη
18:44 ∙ WHAT THE FACT
Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού
01:15 ∙ LIFESTYLE