Changan: Το Deepal S05 με 5 αστέρια στο Euro NCAP

Η Changan ανακοίνωσε πως το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Deepal S05 πέτυχε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP 2025.

Το Deepal S05 συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Η πλατφόρμα υψηλής αντοχής, σε συνδυασμό με το πλήρως εξελιγμένο σύστημα ADAS, το καθιστούν μία από τις πιο ασφαλείς προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

