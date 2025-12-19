Το Made in Germany δοκιμάζεται σκληρά!
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία περνά ίσως την πιο δύσκολη φάση της σύγχρονης ιστορίας της, με τα οικονομικά αποτελέσματα να αποτυπώνουν μια κρίση πολύ βαθύτερη από μια απλή κυκλική κάμψη.
Σύμφωνα με ανάλυση της Ernst & Young, τα λειτουργικά κέρδη των Volkswagen, BMW και Mercedes κατρακύλησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών, θυμίζοντας περισσότερο την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009 παρά μια «κανονική» επιβράδυνση της αγοράς.
