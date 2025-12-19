Το Made in Germany δοκιμάζεται σκληρά!

Σύμφωνα με ανάλυση της Ernst & Young, τα λειτουργικά κέρδη των Volkswagen, BMW και Mercedes κατρακύλησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών, θυμίζοντας περισσότερο την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009 παρά μια «κανονική» επιβράδυνση της αγοράς.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας