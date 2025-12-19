Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3

Σε πρώτη φάση η κινεζική κυβέρνηση χορηγεί τις πρώτες άδειες Επιπέδου 3 για αυτόνομη οδήγηση, αλλά μόνο σε δύο κρατικές αυτοκινητοβιομηχανίες και υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Newsbomb

Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Οι Changan και BAIC είναι οι πρώτες εταιρείες στην Κίνα που λαμβάνουν επίσημη άδεια για την εμπορική χρήση συστημάτων αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 σε επιβατικά αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, τα Deepal SL03 και Arcfox S αντίστοιχα εγκρίθηκαν για περιορισμένη χρήση των αυτόνομων λειτουργιών τους σε επιλεγμένους δρόμους στις πόλεις Chongqing και Πεκίνο, με ανώτατα όρια ταχύτητας τα 50 και 80 χλμ./ώρα, αντίστοιχα.

Το Επίπεδο 3 επιτρέπει την οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι και χωρίς την ανάγκη συνεχούς προσοχής του οδηγού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν και τέτοια τεχνολογία έχει εξελιχθεί και σε άλλες αγορές, η Κίνα είναι η πρώτη που εγκρίνει την κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων με Επίπεδο 3 για εμπορική χρήση, έστω και σε πιλοτική φάση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η άδεια δεν αφορά την ελεύθερη χρήση από τους πελάτες, αλλά σε συγκεκριμένες διαδρομές και μόνο μέσω των θυγατρικών εταιρειών μίσθωσης των δύο κατασκευαστών.

Η απόφαση της Κίνας έρχεται μετά από θανατηφόρο δυστύχημα νωρίτερα μέσα στο 2025 με ένα Xiaomi SU7, το οποίο χρησιμοποιούσε σύστημα αυτόνομης πλοήγησης όταν συνέβη το ατύχημα. Η αντίδραση των Αρχών ήταν άμεση, επιβάλλοντας απαγόρευση στη χρήση όρων όπως «αυτόνομη οδήγηση» ή «έξυπνη πλοήγηση» στην εμπορική επικοινωνία.

Πλέον, όμως, όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ταξινόμηση SAE, π.χ. «Επίπεδο 2 υποβοηθούμενης οδήγησης».

Η χορήγηση αδειών Επιπέδου 3 αποτελεί ένδειξη ότι η Κίνα επιδιώκει να ηγηθεί στην υιοθέτηση και εξέλιξη αυτόνομων τεχνολογιών, αλλά με αυστηρό έλεγχο. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι καμία ιδιωτική ή ανεξάρτητη startup, ούτε καν η Xiaomi, δεν έχει λάβει ακόμη αντίστοιχη άδεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για το «αμερικανικό» Τik Tok: Συνεχίζει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ - Οι όροι του «ντιλ»

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά, Κηφισίας, Αττική Οδό – Πού έχει μποτιλιάρισμα

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με τρόλεϊ

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας – Αλλαγές και «ανάσες» στον ΕΝΦΙΑ

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αυτοκτόνησε ο δράστης της επίθεσης – Συνδέεται και με δολοφονία καθηγητή του ΜΙΤ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ από την εφορία – Οι προϋποθέσεις και τα δύο σενάρια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του και να βγάλει αντίδραση

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι αποδείξεις - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος κορυφής: Χωρίς συμφωνία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Οι ηγέτες της Ε.Ε. ενέκριναν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πιερρακάκης παίρνει πάνω του τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ: Σημεία εξυπηρέτησης μέχρι και σε σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλεία

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ