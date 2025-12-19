Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3

Του Γιάννη Σκουφή

Οι Changan και BAIC είναι οι πρώτες εταιρείες στην Κίνα που λαμβάνουν επίσημη άδεια για την εμπορική χρήση συστημάτων αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 σε επιβατικά αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, τα Deepal SL03 και Arcfox S αντίστοιχα εγκρίθηκαν για περιορισμένη χρήση των αυτόνομων λειτουργιών τους σε επιλεγμένους δρόμους στις πόλεις Chongqing και Πεκίνο, με ανώτατα όρια ταχύτητας τα 50 και 80 χλμ./ώρα, αντίστοιχα.

Το Επίπεδο 3 επιτρέπει την οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι και χωρίς την ανάγκη συνεχούς προσοχής του οδηγού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν και τέτοια τεχνολογία έχει εξελιχθεί και σε άλλες αγορές, η Κίνα είναι η πρώτη που εγκρίνει την κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων με Επίπεδο 3 για εμπορική χρήση, έστω και σε πιλοτική φάση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η άδεια δεν αφορά την ελεύθερη χρήση από τους πελάτες, αλλά σε συγκεκριμένες διαδρομές και μόνο μέσω των θυγατρικών εταιρειών μίσθωσης των δύο κατασκευαστών.

Η απόφαση της Κίνας έρχεται μετά από θανατηφόρο δυστύχημα νωρίτερα μέσα στο 2025 με ένα Xiaomi SU7, το οποίο χρησιμοποιούσε σύστημα αυτόνομης πλοήγησης όταν συνέβη το ατύχημα. Η αντίδραση των Αρχών ήταν άμεση, επιβάλλοντας απαγόρευση στη χρήση όρων όπως «αυτόνομη οδήγηση» ή «έξυπνη πλοήγηση» στην εμπορική επικοινωνία.

Πλέον, όμως, όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ταξινόμηση SAE, π.χ. «Επίπεδο 2 υποβοηθούμενης οδήγησης».

Η χορήγηση αδειών Επιπέδου 3 αποτελεί ένδειξη ότι η Κίνα επιδιώκει να ηγηθεί στην υιοθέτηση και εξέλιξη αυτόνομων τεχνολογιών, αλλά με αυστηρό έλεγχο. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι καμία ιδιωτική ή ανεξάρτητη startup, ούτε καν η Xiaomi, δεν έχει λάβει ακόμη αντίστοιχη άδεια.