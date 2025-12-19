Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3
Σε πρώτη φάση η κινεζική κυβέρνηση χορηγεί τις πρώτες άδειες Επιπέδου 3 για αυτόνομη οδήγηση, αλλά μόνο σε δύο κρατικές αυτοκινητοβιομηχανίες και υπό αυστηρές προϋποθέσεις.
Του Γιάννη Σκουφή
Οι Changan και BAIC είναι οι πρώτες εταιρείες στην Κίνα που λαμβάνουν επίσημη άδεια για την εμπορική χρήση συστημάτων αυτόνομης οδήγησης Επιπέδου 3 σε επιβατικά αυτοκίνητα.
Συγκεκριμένα, τα Deepal SL03 και Arcfox S αντίστοιχα εγκρίθηκαν για περιορισμένη χρήση των αυτόνομων λειτουργιών τους σε επιλεγμένους δρόμους στις πόλεις Chongqing και Πεκίνο, με ανώτατα όρια ταχύτητας τα 50 και 80 χλμ./ώρα, αντίστοιχα.
Το Επίπεδο 3 επιτρέπει την οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι και χωρίς την ανάγκη συνεχούς προσοχής του οδηγού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αν και τέτοια τεχνολογία έχει εξελιχθεί και σε άλλες αγορές, η Κίνα είναι η πρώτη που εγκρίνει την κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων με Επίπεδο 3 για εμπορική χρήση, έστω και σε πιλοτική φάση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η άδεια δεν αφορά την ελεύθερη χρήση από τους πελάτες, αλλά σε συγκεκριμένες διαδρομές και μόνο μέσω των θυγατρικών εταιρειών μίσθωσης των δύο κατασκευαστών.
Η απόφαση της Κίνας έρχεται μετά από θανατηφόρο δυστύχημα νωρίτερα μέσα στο 2025 με ένα Xiaomi SU7, το οποίο χρησιμοποιούσε σύστημα αυτόνομης πλοήγησης όταν συνέβη το ατύχημα. Η αντίδραση των Αρχών ήταν άμεση, επιβάλλοντας απαγόρευση στη χρήση όρων όπως «αυτόνομη οδήγηση» ή «έξυπνη πλοήγηση» στην εμπορική επικοινωνία.
Πλέον, όμως, όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ταξινόμηση SAE, π.χ. «Επίπεδο 2 υποβοηθούμενης οδήγησης».
Η χορήγηση αδειών Επιπέδου 3 αποτελεί ένδειξη ότι η Κίνα επιδιώκει να ηγηθεί στην υιοθέτηση και εξέλιξη αυτόνομων τεχνολογιών, αλλά με αυστηρό έλεγχο. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι καμία ιδιωτική ή ανεξάρτητη startup, ούτε καν η Xiaomi, δεν έχει λάβει ακόμη αντίστοιχη άδεια.