Ιράν: Εκτέλεσε φοιτητή με την κατηγορία κατασκοπείας για λογαριασμό του Ισραήλ

Το Ιράν εκτέλεσε το Σάββατο έναν άνδρα, τον οποίο κατηγόρησε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για σχέσεις με ιρανικές αντιπολιτευτικές ομάδες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του δικαστικού σώματος, Mizan

Το Ιράν προχώρησε το Σάββατο στην εκτέλεση ενός άνδρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ και διατηρούσε δεσμούς με αντικαθεστωτικές οργανώσεις, όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του δικαστικού σώματος, Mizan. Η συγκεκριμένη εκτέλεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά θανατικών ποινών σε βάρος πολιτών που φέρονται να συνεργάζονται με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Mizan, «ο 27χρονος φοιτητής αρχιτεκτονικής Αχίλ Κεσαβάρζ καταδικάστηκε σε θάνατο με κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για επαφές με ιρανικές αντιπολιτευτικές ομάδες. Ωστόσο, η οργάνωση Iran Human Rights, με έδρα το Όσλο, υποστήριξε ότι η απόφαση βασίστηκε σε «ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό βασανιστήρια», όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ κλιμακώθηκε τον Ιούνιο, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων στο εσωτερικό του Ιράν, μεταξύ των οποίων και επιχειρήσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκαν από κομάντος της Μοσάντ που είχαν διεισδύσει βαθιά στη χώρα. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σημαντική αύξηση στις εκτελέσεις Ιρανών που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ, με πολλές θανατικές ποινές να έχουν εφαρμοστεί τους τελευταίους μήνες.

Οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες εδώ και δεκαετίες. Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν συστηματικά το Ισραήλ ότι στηρίζει αντικαθεστωτικές ομάδες και επιδιώκει την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος. Οι εκτελέσεις για υποτιθέμενη κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ αποτελούν μέρος αυτής της μακροχρόνιας αντιπαράθεσης και της αυστηρής στάσης της Τεχεράνης απέναντι σε οποιαδήποτε συνεργασία με τη Μοσάντ.

