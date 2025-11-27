Ford: Τώρα όλα τα μοντέλα της με επιτόκιο μόλις 0,9%
Η Ford Motor Ελλάς παρουσιάζει σήμερα ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο φέρνει ακόμα πιο κοντά την απόκτηση του αγαπημένου σας Ford.
Με ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο μόλις 0,9%, το νέο αυτό πρόγραμμα αποτελεί μία από τις πλέον ανταγωνιστικές προτάσεις της ελληνικής αγοράς, προτάσσοντας μεταξύ άλλων κορυφαία ευελιξία και προνομιακούς όρους.
