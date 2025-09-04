Ένα σύγχρονο Fiat Ducato εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’60

Του Γιάννη Σκουφή

Η τάση για ρετρό μετατροπές επαγγελματικών μοντέλων καλά κρατεί και έτσι η Caselani παρουσίασε μια νέα πρόταση που συνδυάζει το ρετρό στιλ με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Η βάση της είναι το Fiat Ducato, το οποίο μεταμορφώνεται αισθητικά για να θυμίζει το κλασικό Fiat 616N που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του ‘60. Την σχεδίαση επιμελήθηκε ο David Obendorfer, γνωστός από προηγούμενες συνεργασίες του με την Caselani έχοντας σαν αφετηρία τα Citroën Jumper και Berlingo.

Το εμπρός μέρος και τα φτερά έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως, με χαρακτηριστικούς στρογγυλούς προβολείς, καμπύλες γραμμές και ρετρό μάσκα. Η οροφή και τα παράθυρα είναι μεν τα ίδια με το στάνταρ Ducato, αλλά ενσωματώνονται αρμονικά στο νέο αμάξωμα.

01 07 02 07 03 07 04 07 05 07 06 07 07 07

Η Caselani προσφέρει εννέα μονόχρωμες και τρεις δίχρωμες βαφές για περαιτέρω εξατομίκευση, ενώ διατηρεί τόσο το εσωτερικό όσο και τα μηχανικά μέρη του βασικού Ducato.

Ο κινητήρας είναι ο γνωστός 2.2 Multijet turbo-diesel σε εκδόσεις 120, 140 και 180 ίππων, ενώ πιθανή είναι και η διάθεση της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης E-Ducato, με 268 ίππους και μπαταρία 110 kWh.

Η ίδια μετατροπή μπορεί να εφαρμοστεί και στα συγγενικά μοντέλα του Ducato του ομίλου Stellantis, όπως το Citroën Jumper, το Peugeot Boxer, το Opel Movano, το Toyota ProAce Max και το Ram ProMaster.