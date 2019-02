Tο νέο Luxury SUV DS 7 Crossback ξεκίνησε τη συλλογή βραβείων & διακρίσεων!

Η Γαλλική φινέτσα και το εκλεπτυσμένο στυλ που διαθέτει το νέο DS 7 Crossback, αποτέλεσε το κριτήριο ανάδειξής του από τα Αριστεία 2018 – 2019 του περιοδικού 4 ΤΡΟΧΟΙ (μοντέλα που ξεχώρισαν τους τελευταίους 12 μήνες) και της καταξιωμένης συντακτικής του ομάδας, ως το πιο ξεχωριστό αυτοκίνητο στον τομέα της σχεδίασης. Τα υλικά που κοσμούν τον εσωτερικό διάκοσμο του DS 7 Crossback, η προσοχή στην λεπτομέρεια και η αίσθηση της haute couture της αυτοκίνησης, οδήγησαν το πολυτελές SUV, στην πρώτη επιλογή της συντακτικής ομάδας των 4 ΤΡΟΧΩΝ, στην κατηγορία των Luxury SUV.

Η Γαλλική πολυτέλεια και η άνεση που προσφέρει, συντέλεσαν σε μία σημαντική διάκριση από το περιοδικό CAR AND DRIVER. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η έμπειρη συντακτική ομάδα του καταξιωμένου περιοδικού, χρησιμοποίησε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής για να καταλήξει στα “Best in Class” μοντέλα 10 δημοφιλών κατηγοριών. Αξιολογώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νέου Luxury SUV DS 7 Crossback, το περιοδικό CAR AND DRIVER το ανακήρυξε ως το καλύτερο Premium Αυτοκίνητο του 2019 (Best Premium Car).

Ανάλογα μεγάλη είναι και η διάκριση που έλαβε το DS 7 Crossback και από τους αναγνώστες του Auto Τρίτη, του μεγαλύτερου εβδομαδιαίου αυτοκινητιστικού περιοδικού στη χώρα. Οι αναγνώστες του Auto Τρίτη, στο πλαίσιο των βραβεύσεων Best Car 2019, ξεχώρισαν το Luxury SUV DS 7 Crossback ως το πιο ωραίο αυτοκίνητο της χρονιάς.

Ο κύριος Δημήτρης Καββούρης, Chief Operating Officer της Citroen και της DS Automobiles στην Ελλάδα, δήλωσε: “Ιδιαίτερα τιμητικές είναι και οι τρεις διακρίσεις για το μοντέλο της DS Automobiles, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η 2η γενιά των μοντέλων της μάρκας ήρθαν για να αλλάξουν τα δεδομένα, εισάγοντας τη Γαλλική πολυτέλεια και το “know-how” στην αυτοκίνηση με νέα ιδιαίτερα εντυπωσιακά σύνολα. Οι εκδόσεις στις οποίες προσφέρεται το Luxury SUV DS 7 Crossback στην ελληνική αγορά, δίνουν πολύ μεγάλο εύρος επιλογών στον υποψήφιο αγοραστή, καλύπτοντας και με το παραπάνω κάθε ανάγκη και απαίτηση.”

