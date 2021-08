Τελικά το σίκουελ των θρυλικών «Goonies» ήταν πιο κοντά από όσο νομίζαμε

The Goonies, η ταινία που σημάδεψε την παιδική μας ηλικία

Ο σεναριογράφος των Goonies θυμάται το τηλεφώνημα του σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Ντόνερ, με σκοπό τη συνέχεια των Goonies.

Μια από τις πιο θρυλικές ταινίες που σκηνοθέτησε ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, είναι σίγουρα το The Goonies, το οποίο συνεχίζουμε να βλέπουμε με την ίδια χαρά, αγάπη και νοσταλγία.

Η πασίγνωστη ταινία των 80s που έχει σημαδέψει την παιδική μας ηλικία και έχει συνδεθεί με μια ολόκληρη γενιά κινηματογραφόφιλων φέρει την υπογραφή του Κρις Κολόμπους στο σενάριο και το όνομα του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην παραγωγή. Επί χρόνια μάλιστα, ο Ντόνερ ο οποίος «έφυγε από τη ζωή» στις αρχές Ιουλίου σε ηλικία 91, ετών, δούλευε στο μυαλό του με την ιδέα ενός σίκουελ το οποίο συζητούσε συχνά με το καστ και το συνεργείο, γεγονός που επιβεβαιώνει και ο Κολόμπους.

Ο ίδιος μιλώντας στο Empire, θυμάται ένα τηλεφώνημα που του έκανε ο Ντόνερ πριν μερικά χρόνια για να σκεφτούν τη συνέχεια της ταινίας. «Μου τηλεφώνησε και είπε, "ξέρεις τι θα έπρεπε να κάνουμε; Να έρθεις στο σκάφος μου, να καπνίσουμε "χόρτο" για τρεις μέρες και να σκεφτούμε μια ιδέα για το Goonies 2"». O Κολόμπους γελώντας με αυτή την ανάμνηση συνέχισε:«Είπα στον Ντικ, "πρώτα από όλα, δεν καπνίζω "χόρτο". Όμως αν έρθω μπορούμε να πιούμε μερικά ποτά μαζί και να κάτσουμε στο σκάφος". Δεν συνέβη ποτέ και μετανιώνω για αυτό. Θα έκανα τα πάντα να συνέβαινε αυτή τη στιγμή», καταλήγει.

Επίσης εξηγεί το λόγο που ο Ντόνερ θα ήταν ο ιδανικός σκηνοθέτης να επανενώσει το καστ της αρχικής ταινίας. «Ο Στίβεν είχε απόλυτο δίκιο για ένα πράγμα το οποίο ήταν πως ο Ντικ ήταν ένα παιδί στην ψυχή. Και αυτό ήταν μεταδοτικό. Είχε την ενέργεια και το χιούμορ ενός εφήβου».

Πρόσφατα ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αναφερθεί σε ένα ενδεχόμενο σίκουελ της ταινίας, εξηγώντας όμως ότι κάτι τέτοιο ήταν πολύ δύσκολο να συμβεί. «Το συζητάμε συχνά. Εδώ και κάποια χρόνια σκεφτόμαστε μια ιδέα αλλά την απορρίπτουμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε κάτι που μπορεί να είναι καλύτερο από τα Goonies που κάναμε τότε στα 80s».



Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα, ορισμένοι συντελεστές υποστηρίζουν πως ένα σίκουελ της ταινίας είναι αρκετά πιθανό ακόμα και με άλλον σκηνοθέτη. Τίποτα δεν είναι όμως σίγουρο εκτός από ότι τα «Goonies never die»!

The Goonies

Η ταινία The Goonies (Γκούνις: Το Κυνήγι της Μεγάλης Περιπέτειας) κυκλοφόρησε το 1985. Η υπόθεση αφορά μια παρέα φίλων από τη γειτονιά της Αστόρια Γκουν Ντοκς. Με την ελπίδα ότι θα σώσουν τα σπίτια τους από την κατεδάφιση, μπλέκουν σε μια περιπέτεια με σκοπό να ανακαλύψουν το χαμένο θησαυρό του Μονόφθαλμου Γουίλι, έναν θρυλικό πειρατή του 17ου αιώνα.

Στην ταινία έπαιζαν οι: Σον Όστιν, Κόρεϊ Φέλντμαν, Τζόναθαν Κι Κουάν, Τζεφ Κόεν, Τζος Μπρόλιν, Μάρθα Πλίμπτον κ.ά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το σενάριο του φιλμ ήταν 120 σελίδες και αρκετές σκηνές τελικά κόπηκαν από την τελική εκδοχή της ταινίας. Σύμφωνα με τον Ρίτσαρντ Ντόνερ στο ντοκιμαντέρ The Making of The Goonies, το να δουλεύει με παιδιά ηθοποιούς ήταν ευχάριστο αλλά είχε και τα μειονεκτήματά του. Ο Ντόνερ έκανε λόγο για την ενέργεια και τον ενθουσιασμό τους, αλλά όπως ανέφερε ήταν σκέτος μπελάς όταν ήταν όλοι μαζί.

Με προϋπολογισμό 19 εκατομμύρια δολάρια, οι συνολικές εισπράξεις της ταινίας έφτασαν παγκοσμίως τα 63,9 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα το φιλμ θεωρείται πλέον καλτ. Το 2017, η ταινία επελέγη από τη Βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ως τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική.



