Τουρισμός: Περισσότερα έσοδα για τις επιχειρήσεις από τη Nexi με έως 70% χαμηλότερες προμήθειες 

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Τουρισμός: Περισσότερα έσοδα για τις επιχειρήσεις από τη Nexi με έως 70% χαμηλότερες προμήθειες 
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Μέσω της υπηρεσίας Nexi DCC (Δυναμική Μετατροπή Νομίσματος), η εταιρεία δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιούν πιο αποτελεσματικά τις συναλλαγές με διεθνείς κάρτες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να πληρώνουν στο νόμισμά τους.

Η περσινή τουριστική περίοδος επιβεβαίωσε τη δυναμική της Ελλάδας, με 43,31 εκατ. αφίξεις και αύξηση εσόδων κατά +9,4%. Για τις επιχειρήσεις αυτό σημαίνει κάτι απλό: Περισσότερους επισκέπτες και περισσότερες συναλλαγές με κάρτες από το εξωτερικό -άρα και περισσότερες ευκαιρίες για έσοδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι συναλλαγές με κάρτες εκτός Ευρωζώνης όπως φαίνεται και από τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος: Το α’ τρίμηνο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από κατοίκους λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 65,2%, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ ξεπέρασαν συνολικά τα 385 εκατ. ευρώ.

Η Nexi αξιοποιεί αυτήν τη δυναμική με την υπηρεσία Nexi DCC (Δυναμική Mετατροπή Nομίσματος), προσφέροντας έως και 70% χαμηλότερες προμήθειες σε συναλλαγές με διεθνείς κάρτες* εκτός Ευρωζώνης, σε σχέση με μια αντίστοιχη συναλλαγή που πραγματοποιείται σε ευρώ -αυξάνοντας έτσι το όφελος για τις επιχειρήσεις.

Εύκολη χρήση, χωρίς επιπλέον διαδικασίες

Η υπηρεσία Nexi DCC υποστηρίζεται σε όλα τα φυσικά POS της Nexi και αναγνωρίζει αυτόματα τη χώρα της κάρτας, δίνοντας στον πελάτη τη δυνατότητα να πληρώσει είτε σε ευρώ είτε στο νόμισμά του, με ισοτιμία σε πραγματικό χρόνο.

Αν ο πελάτης επιλέξει το νόμισμά του, η επιχείρηση επωφελείται άμεσα από χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με το να προχωρούσε η πληρωμή σε ευρώ.

Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό σήμερα, καθώς οι πληρωμές από επισκέπτες εκτός Ευρωζώνης αυξάνονται σημαντικά, με χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία να συμβάλλουν όλο και περισσότερο στη δυναμική του ελληνικού τουρισμού.

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Καλύτερη εμπειρία και για τον πελάτη

Με τη Nexi DCC, η πληρωμή γίνεται πιο απλή, διαφανής και κατανοητή για τον πελάτη, ενώ η επιχείρηση επωφελείται από χαμηλότερες προμήθειες στις συναλλαγές με κάρτες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Γνωρίστε την υπηρεσία εδώ

It’s easy – It’s Nexi

*Η υπηρεσία DCC αφορά σε κάρτες Ιδιωτών Visa & Mastercard

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