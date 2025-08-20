Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για τη σύλληψη Τούρκων μαφιόζων

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες στην Αττική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για τη σύλληψη Τούρκων υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα και φέρονται να εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί έξι υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους.

Πρόκειται για μια σειράς επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στοχεύει στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την τουρκική μαφία.

Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν κάνει έφοδο σε σπίτια στις εξής περιοχές:

Ωρωπός

Νέος Βουτζάς

Μεσόγεια





Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί ένα όπλο και ναρκωτικά.