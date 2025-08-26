Σκύδρα: Τον σκότωσε και τον έσερνε με το μηχανάκι επειδή μπήκε στο χωράφι του

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του

Σκύδρα: Τον σκότωσε και τον έσερνε με το μηχανάκι επειδή μπήκε στο χωράφι του
Για εννέα ημέρες προσποιούνταν τον αμέτοχο, όμως τελικά «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία του 72χρονου συγχωριανού του στη Σκύδρα. Ο 76χρονος δράστης, που βρισκόταν εξαρχής στο μικροσκόπιο των αρχών, αποκάλυψε με κυνισμό ότι «τον πυροβόλησε με καραμπίνα και τον σκότωσε».

Η εξαφάνιση του θύματος είχε δηλωθεί στην αστυνομία στις 17 Αυγούστου από την κόρη του, με τα ίχνη του να χάνονται από την προηγούμενη ημέρα. Από τότε ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, καθώς ο 72χρονος δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του.

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο καθ’ ομολογίαν δράστης υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό. Όπως φέρεται να κατέθεσε, στις 16 Αυγούστου πυροβόλησε τον συγχωριανό του, στη συνέχεια τον χτύπησε με το αυτοκίνητο και έδεσε τη σορό στο όχημά του, για να τη μεταφέρει και να την εγκαταλείψει σε χωματερή έξω από το χωριό.

Οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στα ίχνη του λόγω παλαιότερων διαφορών μεταξύ των δύο ανδρών για χωράφια. Κατά την πρώτη του κατάθεση, ο 76χρονος έπεσε σε αντιφάσεις και, αντιλαμβανόμενος ότι θεωρείται ο βασικός ύποπτος, προχώρησε σε πλήρη ομολογία. Όπως είπε, η αφορμή για το έγκλημα ήταν ότι είδε το θύμα μέσα στο χωράφι του και θεώρησε πως τον είχε κλέψει.

Η σορός του 72χρονου βρέθηκε τελικά στις 25 Αυγούστου σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, με τον 76χρονο να συλλαμβάνεται το ίδιο απόγευμα. Στο σημείο μετέβησαν ειδικά κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας για περαιτέρω διερεύνηση.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία:

«Συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας που με χρήση κυνηγετικού όπλου πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 72χρονο

Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, από συγγενικό πρόσωπο του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε σήμερα (25 Αυγούστου 2025) το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.


Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εις βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντος σε περιοχή της Πέλλας βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο -το οποίο κατείχε νόμιμα-, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας».

