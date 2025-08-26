Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

Ο ηλικιωμένος πυροβόλησε με καραμπίνα τον 72χρονο, τον έδεσε σε μηχανάκι και τον έσυρε για εκατοντάδες μέτρα πριν τον πετάξει

Ειδεχθές έγκλημα στην Πέλλα: Τον εκτέλεσε γιατί έμπαινε στο οικόπεδό του

Ο ηλικιωμένος πυροβόλησε με καραμπίνα τον 72χρονο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σκύδρα της Πέλλας η άγρια δολοφονία ενός 72χρονου άνδρα από συγχωριανό του, ηλικίας 75 ετών. Ο δράστης, που συνελήφθη και ομολόγησε το έγκλημά του, πυροβόλησε το θύμα με κυνηγετική καραμπίνα, το έδεσε στο μηχανάκι του και το έσυρε για περίπου 700 μέτρα. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε τη σορό σε χωματερή κοντά στο χωριό όπου διέμενε.

Ο 72χρονος είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από συγγενείς του στις 16 Αυγούστου, όταν έφυγε από το σπίτι του χωρίς να επιστρέψει. Η έρευνα των αστυνομικών αρχών οδήγησε τελικά στον εντοπισμό της σορού του το πρωί της 25ης Αυγούστου.

Η ομολογία και τα ευρήματα της αστυνομίας

Ο 76χρονος, που προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. ως ύποπτος, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο όπου είχε πετάξει το θύμα. Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του. Στον τόπο του εγκλήματος είχαν ήδη σπεύσει ειδικά κλιμάκια εγκληματολογικών ερευνών για να συλλέξουν κάθε στοιχείο που θα δέσει την υπόθεση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα,
  • δύο κάλυκες,
  • ζευγάρι υποδημάτων και ρούχα,
  • καθώς και το ποσό των 1.770 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την κατηγορία εις βάρος του, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία:
«Συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας που με χρήση κυνηγετικού όπλου πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα 72χρονο συγχωριανό του. Η ανθρωποκτονία εξιχνιάστηκε μετά από συντονισμένες ενέργειες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Πέλλας».

