Βόλος: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

Σήμερα η κηδεία της 36χρονης - Ποιο το μέλλον των παιδιών

Βόλος: Ο γιος όρμηξε στον 40χρονο για να σώσει τη μητέρα του - Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες
Ολοένα και περισσότερες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 36χρονης στον Βόλο, με δράστη τον 40χρονο σύζυγό της.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο «taxydromos», ο γιος της οικογένειας, 13 ετών, προσπάθησε να σταματήσει τον πατέρα του την ώρα που σκότωνε τη σύζυγό του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, την ώρα που η 36χρονη γυναίκα έτρεχε να σωθεί και την προλάβαινε στην είσοδο ο δράστης, ο γιος της οικογένειας, ορμούσε πάνω στον 40χρονο για να τον σταματήσει!

Τα τρία μικρότερα παιδιά της οικογένειας ήταν μπροστά στον καβγά που είχε το ζευγάρι στο διαμέρισμά του.

Αρχικά και η 16χρονη κοπέλα πήγε να τον σταματήσει, ενώ η 5χρονη κόρη του ζευγαριού έμεινε στο διαμέρισμα. Ο 13χρονος φέρεται να γαντζώθηκε πάνω στον λαιμό του δράστη, ο οποίος παρ' όλα αυτά, με το εργαλείο ψησίματος έφερε το θανάσιμο τραύμα στον θώρακα της γυναίκας.

Σήμερα η κηδεία της 36χρονης

Σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου θα γίνει στην Αλβανία η κηδεία της 36χρονης, όπου έχουν πάει και τα παιδιά της. Κατά την επιστροφή τους θα συνεχιστούν οι διαδικασίες για το πού θα φιλοξενηθούν.

Από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών είναι στο πλευρό των τεσσάρων παιδιών της 36χρονης, αλλά και στενών συγγενών τους.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου έλαβε την εντολή της εισαγγελέως για τη διενέργεια κατεπείγουσας κοινωνικής έρευνας και άμεσα κλιμάκιο επιστημόνων μετέβη στο διαμέρισμα σήμερα για να εξεταστεί την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, τρία εκ των οποίων είναι ανήλικα.

Στο πλευρό τους είναι οι αδελφές του θύματος, αλλά και ο πατέρας του δράστη ο οποίος στήριζε την μητέρα των παιδιών.

Τα παιδιά φέρονται να έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να μείνουν στην Ελλάδα και σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επικρατέστερο σενάριο είναι να δοθεί η επιμέλεια στη θεία που διαμένει στη Σκιάθο, ενώ η θεία τους από την Ιταλία αναμένεται να συνεισφέρει με οικονομική υποστήριξη στην ανατροφή τους.

