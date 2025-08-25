Βόλος: «Του έλεγε ότι θα του στέλνει βίντεο με τον νέο της σύντροφο», λέει ο δικηγόρος του 40χρονου

Στο Δικαστήριο του Βόλου βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/08) ο γνωστός ποινικολόγος, Βασίλης Νουλέζας, υπερασπιστής του 40χρονου που σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του, την περασμένη Παρασκευή, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε η οικογένεια.

Ο δικηγόρος παρέλαβε τη δικογραφία και ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο (26/08) ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, ο 40χρονος υποστηρίζει ότι το έγκλημα έγινε έπειτα από εκφράσεις της συζύγου εναντίον του, που τον προσέβαλαν. Ο Βασίλης Νουλέζας ισχυρίστηκε ότι ο 40χρονος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 36χρονη Μαριόλα, σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους. «Δεν είναι δολοφόνος, δεν ήταν κακοποιητής, δεν είναι βίαιος άνθρωπος» ισχυρίστηκε ο δικηγόρος του δολοφόνου.

«Θα ζητήσω τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Το έκανε εν βρασμώ ψυχής, έχει δείξει μεταμέλεια. Πήρε ένα εργαλείο από το μπάρμπεκιου και τής κατάφερε δύο μαχαιριές. Δεν το είχε προσχεδιάσει, κοίταζε κρυμμένος εάν ζει και προσευχόταν», είπε.

«Νιώθω αποστροφή και αποδοκιμάζω οποιαδήποτε συμπεριφορά βίας, είμαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Μέχρι πριν από το Πάσχα, ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, σύζυγος και πατέρας. Υπέπεσε στην αντίληψή του ότι το θύμα, η αείμνηστη, είχε απομακρυνθεί ψυχικά και ερωτικά και ενδεχομένως είχε δημιουργήσει παράλληλη σχέση, πέρα από την επικοινωνία. Θα ζητήσω από την ανακρίτρια να κατασχεθεί το κινητό της θανούσης και θα επιβεβαιωθεί ότι επικοινωνούσε με ερωτικά μηνύματα με άλλον άνθρωπο», τόνισε ακόμη.

«Η γυναίκα του επικοινωνούσε ερωτικά με άλλον άνθρωπο. Του έλεγε ότι θα του στέλνει βίντεο με τον νέο της σύντροφο. Εγώ θα του έλεγα να μετοικήσει, να κάνει αίτηση διαζυγίου και να μην βάψει τα χέρια του με αίμα», συμπλήρωσε ο Βασίλης Νουλέζας.

