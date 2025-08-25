Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Πώς δολοφόνησε την σύζυγό του ο 40χρονος καθ΄ομολογίαν δολοφόνος 

Βόλος: Με χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος σκότωσε την 36χρονη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, Μαργιόλα Νακολέτσι

Από χτύπημα στον θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο που μοιάζει να είναι εργαλείο ψησίματος έχασε τη ζωή της η 36χρονη γυναίκα στον Βόλο, η οποία δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 40χρονο σύζυγό της, μπροστά στα έντρομα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, εκ των οποίων τα τρία ανήλικα, το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου.

Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη σορό της άτυχης γυναίκας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota - news.gr μάλιστα στο σώμα της 36χρονης εντοπίστηκαν επίσης πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο 40χρονος

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του ο 40χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών στον Βόλο που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από το στυγερό έγκλημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρωί της Κυριακής εμφανίστηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για αύριο στις 10:00 το πρωί, ενώ διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας.

«Τη βίαζε για να μην τον χωρίσει»

Σοκάρουν τα όσα αποκάλυψε η αδερφή της 36χρονης γυναίκας αναφορικά με τη βίαιη μεταχείριση που είχε από τον 40χρονο σύζυγό της. Μάλιστα, ανέφερε πως τη βίαζε προκειμένου να μην τον χωρίσει, ενώ την ανάγκαζε να κάνει συνεχώς εκτρώσεις.

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”», ανέφερε αρχικά η αδερφή της 36χρονης μιλώντας στον ALPHA.

Η αδελφή της 36χρονης συμπλήρωσε: «Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους».

«Είναι μετανιωμένος» λέει ο δικηγόρος του

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας, επεσήμανε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά», μιλώντας στο STAR.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς όπου είπε ότι «θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω για τίποτα», ο δικηγόρος έκανε λόγο για «ενδεχομένως προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της», σημείωσε ακόμη, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «έχασε την ψυχραιμία του, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή και διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα».

«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», κατέληξε.
Το μυστικό του ζευγαριού

Ο δράστης ζήλευε κάθε κίνηση της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε ένα μυστικό, το οποίο κρατούσε καλά κρυμμένο για αρκετούς μήνες και αφορούσε τη σχέση τους, σύμφωνα με το STAR.

Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι πως λίγο πριν από τη δολοφονία, το θύμα φέρεται να έκανε συγκεκριμένη αναφορά σε αυτό το μυστικό, γεγονός που εκνεύρισε τον 40χρονο και τη σκότωσε.

Τι είπε ο 40χρονος στην κόρη του

Μετανιωμένος εμφανίστηκε ο 40χρονος δράστης της δολοφονίας στον Βόλο στην πρώτη συνάντηση που είχε με την 18χρονη κόρη του, μετά τη σύλληψή του το απόγευμα του Σαββάτου.

Υπενθυμίζεται ότι το ειδεχθές έγκλημα έγινε το πρωί της Παρασκευής όταν ο 40χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 36χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους, τα τρία εκ των οποίων είναι ανήλικα. Μάλιστα, η 18χρονη κόρη τους ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία για το φονικό.

Ο 40χρονος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου σε οικόπεδο στο κέντρο του Βόλου, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα gegonota.news, η 18χρονη, που σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον του πατέρα της, συναντήθηκε με τον πατέρα της στo κρατητήριο στην Αστυνομική Διεύθυνση Βόλου, λίγη ώρα μετά τη σύλληψή του.

«Κατάλαβα το λάθος μου. Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φέρεται να είπε ο 40χρονος στην κόρη του.

