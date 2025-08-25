Βόλος: «Ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου – Μιλούσε με άλλους στο Facebook»

Ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους, στον Βόλο.

Αύριο, Τρίτη 26 Αυγούστου, αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 40χρονος δολοφόνος της 36χρονης συζύγου του, έξω από την πολυκατοικία που διέμενε η οικογένεια, στο κέντρο του Βόλου.

Σε νέα τοποθέτηση, δηλώνει μετανιωμένος για το έγκλημα που διέπραξε, ενώ, ισχυρίζεται ότι «ήταν έγκυος και το παιδί δεν ήταν δικό μου. Μιλούσε με άλλους στο Facebook, ζήλευα», μιλώντας στο MEGA.

«Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου. Δεν είχα σχεδιάσει να τη σκοτώσω να της κάνω κακό, ήθελα μόνο να την τρομάξω με αυτό που πήρα στα χέρια μου. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου, έσβησε το μυαλό μου όταν μού είπε ότι το παιδί που έχασε, δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον καινούργιο σύντροφό της. Οι υπόνοιές μου επιβεβαιώθηκαν. Από το Πάσχα και μετά, ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας», υποστήριξε ακόμη.

«Έχω μετανιώσει, σκέφτομαι τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν. Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου. Δούλεψα σκληρά για την οικογένειά μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη, όμως, στο Facebook επικοινωνούσε με άλλον άντρα και άλλαξε τελείως η συμπεριφορά της. Προσπάθησα πολλές φορές να σώσω τον γάμο μου, είχαμε μόνο επεισόδια φραστικά ποτέ δεν σήκωσα το χέρι. Αγαπώ υπερβολικά τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη», είπε ο 40χρονος.

«Η μητέρα μου φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”»

Για παθολογική ζήλεια μιλά η κόρη του ζευγαριού, περιγράφοντας τις συγκλονιστικές στιγμές πριν από τη δολοφονία.

«Η μητέρα μου φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”. Της κοιτούσε το τηλέφωνο», ανέφερε μεταξύ άλλων στο MEGA.

