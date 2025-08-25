Βόλος: «Όλα τα είδα, τις μαχαιριές στη μητέρα μου κι εκείνη να φωνάζει “βοήθεια, βοήθεια”»

Με λόγια οργής «ξεσπά» η 18χρονη που είδε –με τα τρία αδέλφια της– την άγρια δολοφονία με θύμα τη μητέρα της και δράστη τον πατέρα της, στον Βόλο.

Η κόρη του ζευγαριού κάνει λόγο για παθολογική ζήλεια του πατέρα της, περιγράφοντας τη στιγμή του αποτρόπαιου εγκλήματος, σε δήλωση στο MEGA.

«Τσακώθηκαν επειδή ο πατέρας μου ήταν φουλ ζηλιάρης, γι’ αυτόν τον λόγο το έκανε. Είχαν τσακωθεί ξανά, αλλά δεν ήταν έτσι. Μια χαρά ήμασταν. Τώρα τελευταία άρχισε οικοδομή. Κανονικά δούλευε. Ήταν κανονικός. Ούτε φώναζε, ούτε έπινε, τίποτα από αυτά. Η μητέρα μου φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”. Της κοιτούσε το τηλέφωνο», αναφέρει αρχικά.

«Ήμουν μπροστά. Φώναζε η μητέρα μου “βοήθεια, βοήθεια” και αυτός το έκανε γρήγορα και έφυγε. Όλα τα είδα και όταν τη μαχαίρωσε και όταν φώναζε και όταν την τράβηξε από το μαλλί την έριξε κάτω και όλα», αποκαλύπτει ακόμη.

«Ήταν μέσα στο δωμάτιο, φώναζαν. Δεν έδωσα τόση σημασία, κοιμόμουν και αυτό. Μετά άρχισε να λέει η μαμά “θες να με σκοτώσεις” και λέει “βάλτε τη μικρή μέσα” και μετά άρχισε να τρέχει η μαμά και τη βάρεσε μετά. Ήμουν εγώ και ο αδερφός μου, είναι 13 χρονών.

Δεν ξέρω τι να πω, ήταν απότομο. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ. Είχανε έναν τσακωμό γι’ αυτό το θέμα και είπε η μαμά “καλύτερα να χωρίσουμε” και έφυγε δύο μέρες, δεν τον έδιωξε η μαμά, απλώς έφυγε μόνος του και μετά γύρισε, από δύο μέρες και μας έλεγε “το έχω μετανιώσει” και όλα αυτά, αλλά τον πιστέψαμε. Δεν θέλω να τον δω πια μπροστά μου», περιγράφει ακόμη.

