Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε ότι εκτέλεσε 72χρονο που αγνοείτο – Έδειξε το σημείο που τον πέταξε

Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση εξαφάνισης ενός 72χρονου από τη Δάφνη της Σκύδρας, στην Πέλλα.

Ένας 75χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία του, ο οποίος είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι υπήρχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους.

Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι είδε τον άνδρα, τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα, όπου στην συνέχεια τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία.

Μάλιστα, υπέδειξε το σημείο στους αστυνομικούς, όπου εντοπίστηκε η σορός.

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.