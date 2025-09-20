Απίστευτη καταδίωξη στην Ελευσίνα - BMW εμβόλισε κατάστημα για να διαφύγει

Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στην Ελευσίνα, όταν περιπολία της Ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισε ύποπτο όχημα και ξεκίνησε άγρια καταδίωξη.

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, εντόπισαν στην παραλία της Ελευσίνας μία μαύρη BMW, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα. Παρά το σήμα που τους έγινε να σταματήσουν για έλεγχο, ο οδηγός αντί να υπακούσει ανέπτυξε ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Ελευσίνας, με το όχημα των υπόπτων να εμβολίζει μάλιστα άλλο αυτοκίνητο στην οδό Ύδρας, πριν τελικά καρφωθεί στην πρόσοψη καταστήματος εστίασης στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Κοντούλη.

Ευτυχώς, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι δύο επιβάτες της BMW συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς και οδηγήθηκαν στο Τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 17χρονο κι έναν 21χρονο.