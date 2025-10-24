Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα

Η λεία του ξεπέρασε τα 280.000 ευρώ σε 14 κλοπές και μία ληστεία - Είχε «ακτίνα δράσης» σε Αμπελόκηπους, Πατήσια, Κυψέλη, Καλλιθέα, Παγκράτι και Πειραιά

Κατερίνα Ρίστα

Καρέ-καρέ η δράση του «μαϊμού» υδραυλικού που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αθήνα
Στη σύλληψη ενός 59χρονου προχώρησαν αστυνομικοί ο οποίος παρουσιαζόταν ως υδραυλικός ή ένοικος της ίδιας πολυκατοικίας προκειμένου να εξαπατήσει τα θύματά του και να τα κλέψει.

Ο 59χρονος συνελήφθη στις 15/10 έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Ασφάλειας Παγκρατίου, όπου συγκροτήθηκε μάλιστα, ειδική ομάδα για την ταυτοποίησή του. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε, ενώ σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 37.050 ευρώ που όπως διαπιστώθηκε, είχε αφαιρέσει νωρίτερα από οικία ηλικιωμένης που βρισκόταν πλησίον, το οποίο και αποδόθηκε στην παθούσα.

klopimaia.jpg

Σε βάρος του 59χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση.

Πώς δρούσε – Γύριζε τις κάμερες για να μην τον καταγράφουν

Ως προς τον τρόπο δράσης του, ο κατηγορούμενος κινούμενος με όχημα αρχικά εντόπιζε οικίες στις οποίες διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Στη συνέχεια παριστάνοντας είτε ένοικο διαμερίσματος της πολυκατοικίας, είτε τον υδραυλικό και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ύδατος, κατάφερνε να αποκτά πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αποσπώντας χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τους ενοίκους.

Σε ένα από τα βίντεο, που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης πλησιάζει ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της. Όταν αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάμερας, γυρίζει διακριτικά τον φακό προς τον τοίχο, ώστε να μην αποτυπωθεί το πρόσωπό του. Στη συνέχεια, μαζί με την ηλικιωμένη, κατευθύνεται προς την κουζίνα, συνεχίζοντας το σχέδιό του χωρίς να κινήσει υποψίες.

Δείτε βίντεο από την δράση του:

Εξιχνιάστηκαν 15 υποθέσεις

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 15 υποθέσεις κλοπών και ληστεία σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική του δραστηριότητα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 282.800 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

