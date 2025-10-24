Ρόδος: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με πέτρες κι αυγά σε εργαζόμενους στην καθαριότητα

Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας στη Ρόδο.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, η επίθεση σημειώθηκε κοντά στο νοσοκομείο της Ρόιδου, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων και ενώ οι εργαζόμενοι επέβαιναν στο απορριμματοφόρο.

Το περιστατικό, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργαζομένων, αλλά και την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Στο σημείο έφθασε περιπολικό της αστυνομίας, ωστόσο όμως οι δράστες είχαν καταφέρει να διαφύγουν.

Οι έρευνες πάντως συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές, με αναζήτηση πληροφοριών από μαρτυρίες αλλά και από κάμερες της περιοχής

