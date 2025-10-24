Εικόνες ντροπής στο Ρέθυμνο: Βεβήλωσαν ξανά το γκράφιτι του Πάρη Δερμάνη στους Αρμένους

Εικόνες ντροπής στο Ρέθυμνο: Βεβήλωσαν ξανά το γκράφιτι του Πάρη Δερμάνη στους Αρμένους
Πριν από λίγο καιρό, έξω από το χωριό στους Αρμένους Ρεθύμνου, δημιουργήθηκε ένα συγκινητικό γκράφιτι που απεικονίζει τον Πάρη Δερμάνη, τον σπουδαίο άνθρωπο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, μόλις στα 60 του χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού αλλά και σε ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ.

Πριν από λίγους μήνες, το μνημείο είχε βεβηλωθεί από αγνώστους, προκαλώντας οργή και απογοήτευση στους κατοίκους και στους φιλάθλους. Μετά από μεγάλη προσπάθεια, το έργο αποκαταστάθηκε, ώστε να τιμά ξανά τη μνήμη του Πάρη Δερμάνη με τον σεβασμό που του αξίζει.

Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό μέσα από ανάρτηση στο Facebook, το γκράφιτι βεβηλώθηκε ξανά. Η είδηση έχει προκαλέσει αγανάκτηση και απερίφραστη καταδίκη, καθώς πρόκειται για μία πράξη ασέβειας απέναντι όχι μόνο στη μνήμη του εκλιπόντος, αλλά και σε μία ολόκληρη κοινότητα που τον αγαπούσε και τον τίμησε, όπως γράφει το daynight.gr.

