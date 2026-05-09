Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 19χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 19χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Αιγάλεω και την Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ υπόπτου, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί η εμπλοκή του νεαρού στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Μαΐου 2026, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 19χρονο στο Αιγάλεω να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συσκευασμένη σε νάιλον σακουλάκια, με σκοπό τη διακίνησή της.

Ακολούθησε έρευνα σε οικία που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως χώρος απόκρυψης ναρκωτικών («καβάτζα»), όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.750 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

0,8 γραμμάρια κοκαΐνης

ζυγαριά ακριβείας

ηλεκτρονική συσκευή αφαίρεσης αέρα

πλήθος νάιλον συσκευασιών

μοτοσυκλέτα

κινητό τηλέφωνο

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.