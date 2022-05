ΕΚΚΕ: 80 προσλήψεις, αποκλειστικά για γυναίκες

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών αναζητά 80 γυναίκες (Συνεντεύκτριες) για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων της EUROSTAT σε θέματα έμφυλης βίας.

Tο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών προκηρύσσει την πλήρωση 80 θέσεων έκτακτου προσωπικού (Συνεντευκτριών) στο πλαίσιο της Πράξης «EU survey on Gender-Based violence against women and other forms of inter-personal Violence (EU-GBV) in Greece» για τις ανάγκες υλοποίησης έρευνας πεδίου.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 4 μήνες.

Οι Συνεντεύκτριες θα έχουν ως αντικείμενο τη συμμετοχή στη διεξαγωγή της κύριας έρευνας πεδίου του ερευνητικού κέντρου σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Υπεύθυνο Πεδίου.

Θα πρέπει να παραδίδουν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια με τη μέθοδο CAPI, βάσει του χρονοδιαγράμματος και του σχεδιασμού της έρευνας.

Η αμοιβή ανά ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο ορίζεται στα 20,00€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tboutziori@ekke.gr (με κοινοποίηση στο e-mail: necoud@ekke.gr ) μέχρι και την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Νεκτάριο Ουδενιώτη /τηλ. 210 7491605/ necoud@ekke.gr .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr