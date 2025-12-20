Εξάρχεια: Εκτόξευσαν μολότωφ κατά δυνάμεων των ΜΑΤ - Απάντησαν με κρότου-λάμψης

Επεισόδια είχαμε το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια, όταν γύρω στα μεσάνυχτα καταγράφηκαν επεισόδια ανάμεσα σε διμοιρίες ΜΑΤ και άγνωστα άτομα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδες αντιεξουσιαστών πέταξαν μολότοφ, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χημικά και βομβίδες κρότου λάμψης.

Τεταμένο κλίμα στην περιοχή

Το κλίμα στην περιοχή παραμένει φορτισμένο. Η ένταση επικεντρώθηκε κυρίως στη Θεμιστοκλέους και στην πλατεία Εξαρχείων, με τις συμπλοκές να συνεχίζονται μέχρι και λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα.

