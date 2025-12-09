Μολότοφ εκτοξεύτηκαν κατά διμοιρίας ΜΑΤ στα Εξάρχεια

Ένταση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή των Εξαρχείων, όταν ομάδα αγνώστων προχώρησε σε επίθεση με βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικής δύναμης.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Μεταξά και Θεμιστοκλέους. Οι δράστες εκτόξευσαν συνολικά πέντε μολότοφ προς τη διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στο σημείο, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων.

Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) προέβη σε μία προσαγωγή ατόμου, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκε εμπλοκή του στο περιστατικό και αφέθηκε ελεύθερος.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση κατά στόχων της αστυνομίας μέσα σε δύο μέρες στο κέντρο της Αθήνας, καθώς την Κυριακή, άγνωστοι είχαν επιτεθεί με μολότοφ κατά του Αστυνομικού Τμήματος στην Κυψέλη, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν ούτε εκεί, τραυματισμοί αστυνομικών.