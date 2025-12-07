Επίθεση με μολότοφ από αγνώστους στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης
Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε μία προσαγωγή
Επίθεση με βόμβες μολότοφ πραγματοποίησε το βράδυ της Κυριακής ομάδα 6 αγνώστων στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ μια ομάδα 5-6 ατόμων πέταξαν 6-7 βόμβες μολότοφ και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό όχημα, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν σε μία προσαγωγή.
Μετά την επίθεση οι άγνωστοι έβαλαν επίσης φωτιά σε κάδους στην οδό Δροσοπούλου.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.
