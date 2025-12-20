Συρία: Πάνω από 70 στόχους έπληξαν οι ΗΠΑ στις επιδρομές κατά του Ισλαμικού Κράτους

Ο στρατός των ΗΠΑ έπληξε «πάνω από 70 στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες στην κεντρική Συρία», αναπτύσσοντας «αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροβολικό», ανακοίνωσε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») χθες Παρασκευή (μετά τις 02:00 ώρα Ελλάδας).

Διευκρίνισε ότι η επιχείρηση άρχισε στις 16:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 23:00 ώρα Ελλάδας) και ότι εξαπολύθηκαν «πάνω από 100 πυρομαχικά ακριβείας» εναντίον θέσεων της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

«Αυτή η επιχείρηση είναι κρίσιμη για την αποτροπή του ISIS από το να εμπνέει τρομοκρατικές ενέργειες και επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής επικράτειας», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής του CENTCOM. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε αμείλικτα τους τρομοκράτες που επιδιώκουν να βλάψουν τους Αμερικανούς και τους εταίρους μας σε ολόκληρη την περιοχή».

Μετά την επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου εναντίον αμερικανικού και συριακού προσωπικού, οι αμερικανικές και οι συμμαχικές δυνάμεις διεξήγαγαν 10 επιχειρήσεις στη Συρία και το Ιράκ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ή τη σύλληψη 23 τρομοκρατών.

