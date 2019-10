Ο Ερντογάν την ώρα που «σφυροκοπά» τη Συρία, ανοίγει «πυρ» σε Αιγαίο και κυπριακή ΑΟΖ

Ακάθεκτη, την τακτική των προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κυπριακή ΑΟΖ, συνεχίζει η Τουρκία, την ώρα που σφάζει αμάχους στην Συρία.

.

Χρησιμοποιώντας την τακτική αυτή ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX για ναυτικά γυμνάσια του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού τόσο εντός της κυπριακής ΑΟΖ όσο και για περιοχή στο βορειανατολικό Αιγαίο.

Την ίδια στιγμή στο Αιγαίο Τουρκικά μαχητικά συνεχίζουν να πραγματοποιούν υπερπτήσεις πάνω από Παναγιά και Οινούσσες συνεχίζοντας την προκλητική αυτή τακτική.

Η πρώτη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1176/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 17-10-2019 03:22)TURNHOS N/W : 1176/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL EXERCISES, ON 17 OCT 19 FROM 0700Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

34 52.00 N – 031 12.00 E

34 52.00 N – 031 48.00 E

34 27.00 N – 031 48.00 E

34 27.00 N – 031 12.00 E

CAUTION ADVISED.

Σε σχέση με την δεύτερη περίπτωση, ο υδρογραφικός σταθμός της Σμύρνης στην Τουρκία, προχώρησε στην έκδοση NAVTEX που «δεσμεύει» θαλάσσια περιοχή στο βορειανατολικό Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα τμήμα ανάμεσα στη Λήμνο και τη Λέσβο.

Στην εν λόγω περιοχή θα πραγματοποιηθούν ασκήσεις με βολές του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας, που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 από τις 09:01 π.μ μέχρι τις 10:30 π.μ.

Η δεύτερη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1177/19 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 17-10-2019 10:14)TURNHOS N/W : 1177/19

AEGEAN SEA

GUNNERY EXERCISE ON 23 OCT 19 FROM 0901Z TO 1030Z IN AREA BOUNDED BY;

39 30.00 N – 025 43.00 E

39 40.00 N – 025 33.00 E

39 40.00 N – 025 20.00 E

39 30.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

