Στην ελληνική υφαλοκρηπίδα το Oruc Reis: Ο χάρτης με την πορεία του σκάφους

Έπειτα από αρκετές ώρες «σιγής ασυρμάτου» εμφανίστηκε το απόγευμα στα θαλάσσια συστήματα γεωεντοπισμού το ακριβές στίγμα του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, το οποίο παραπλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, συνοδεία πολεμικών πλοίων και σκαφών συνοδείας.

Στους χάρτες που μπορείτε να δείτε πιο κάτω στην gallery του Newsbomb φαίνεται ξεκάθαρα το στίγμα τόσο του Oruc Reis όσο και των δύο τουρκικών σκαφών συνοδείας, του Ataman και του Cengis Han.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το τουρκικό ερευνητικό πλοίο έχει ρίξει καλώδια στο σημείο όπου έχει καταπλεύσει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αλλά δεν διεξάγει ακόμα έρευνες. Το Oruc Reis το συνοδεύουν τουρκικά πολεμικά πλοία.

Σημειώνεται πως στην περιοχή βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο ανά 15 λεπτά καλεί το τουρκικό ερευνητικό σκάφος να μαζέψει τα ερευνητικά καλώδια, να αποχωρήσει από το σημείο και να επιστρέψει εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Δείτε στην παρακάτω gallery το στίγμα του Oruc Reis:

Και δεύτερη τουρκική Navtex

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία απάντησε με δεύτερη Navtex στην ελληνική αντι-Navtex με την οποία επιχείρησε η Αθήνα να ακυρώσει την πρώτη τουρκική Navtex.

Κατά τη νέα τουρκική Navtex, το Oruc Reis και τα συνοδευτικά του Ataman και Cengiz διεξάγουν σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής ΑΟΖ, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Η τουρκική Navtex κάνει επίσης λόγο για μη εξουσιοδοτημένο σταθμό που εξέδωσε άλλη ναυτική οδηγία, αναφερόμενη στον σταθμό Ηρακλείου.

Αναλυτικά η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Αντί – Νavtex από την Ελλάδα

Με αντί – Navtex, που εκδόθηκε από τον σταθμό Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού, είχε «απαντήσει» νωρίτερα η Αθήνα στις προκλήσεις της Άγκυρας και την αναγγελία περί σεισμογραφικών ερευνών ανοιχτά του Καστελόριζου.

Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει αφενός ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή και Και κατά δεύτερον επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Καλεί, μάλιστα, τους ναυτιλομένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Η NAVTEX

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

