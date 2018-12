Χριστούγεννα 2018: Περισσότερες από 230 δωρεάν εκδηλώσεις έρχονται από το Δήμο Αθηναίων

«Φέτος ετοιμάσαμε για την πόλη μας, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, ένα πρόγραμμα γεμάτο αγάπη», προλόγισε ο δήμαρχος, Γιώργος Καμίνης. «Περισσότερες από 230 δωρεάν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μεταμορφώνουν την Αθήνα, το κέντρο και τις γειτονιές της, σε πόλη των αγγέλων».

Με την υπογραφή της ίδιας πολυσχιδούς καλλιτεχνικής τριάδας με πέρσι, του Γιάννη Κακλέα, της Φρόσως Λύτρα και του Μανόλη Παντελιδάκη, αλλά και σε επιμέλεια του ΟΠΑΝΔΑ και της Τεχνόπολης, τα φτερωτά πλάσματα-σύμβολα των ημερών γίνονται ο θεματικός άξονας των δράσεων και μεταφέρουν το μήνυμα αισιοδοξίας απ’ άκρη σ’ άκρη. Μουσική, χορός, παραμύθια, θεατρικές παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικές εγκαταστάσεις και αφιερώματα εκτείνονται σε συνολικά τριάντα έξι ημέρες, το επίσημο έναυσμα των οποίων δίνεται στις 11 Δεκεμβρίου (7 μ.μ.), στην πλατεία Συντάγματος, με την καθιερωμένη φωταγώγηση του κεντρικού εικοσάμετρου δέντρου. Παρουσία του δημάρχου, η Πέννυ Μπαλτατζή, η Athens Big Band και η Παιδική Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Αθηνών, όπως και το χορευτικό δρώμενο «Άγγελοι στην πόλη», βάζουν το πρώτο σημαντικό ραντεβού στην ατζέντα μας.

«Οι άγγελοι, από τις αναφορές της θρησκείας μέχρι το Μιχαήλ Άγγελο ή τη σημερινή τέχνη, είναι σταθερή πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες», είπε με τη σειρά της η Φρόσω Λύτρα, που σκέφτηκε το φετινό κόνσεπτ από την επιστολή του Απόστολου Παύλου προς Κορινθίους, ένα κείμενο-ωδή για την αγάπη. «Στόχος μας είναι να προτείνουμε στους πολίτες να καθρεπτιστούν σε ένα ανώτερο εαυτό, να ανυψωθούν συμβολικά». Καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, Μορφέας Αγγέλων όπως έχουν φιλοτεχνηθεί από γνωστούς καλλιτέχνες (Γιάννη Γαΐτη, Γιάννη Μόραλη μέχρι Cacao Rocks) θα μας περιμένουν σε διάφορα σημεία της Αθήνας -όπως το δημαρχείο, το Σεράφειο και τη Δημοτική Πινακοθήκη-, ενώ μερικοί από αυτούς θα μας «φορέσουν» φτερά για φωτογραφικές πόζες. Παράλληλα, τα περσινά χριστουγεννιάτικα σύμβολα θα τοποθετηθούν και φέτος στα ίδια σημεία (δέντρο με πεταλούδες στην Κοραή, λέξη Όνειρο στο Μοναστηράκι, έξι φιγούρες στην τριλογία κοκ).

Ανάμεσα στα ραντεβού που ξεχωρίζουν, η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, το βράδυ της 21ης Δεκεμβρίου, θα μας βρει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μαζί με τον Κωνσταντίνο Βήτα, ενώ η ημέρα των Χριστουγέννων φωτίζει το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας με τους Nalyssa Green, Sugahspank! και Louis να φέρνουν ένα αφιέρωμα για τον LeonardCohen («There is a crack in everything, that’s how the lightgets in»). Το πρόγραμμα κορυφώνεται στην αλλαγή του έτους, στο Θησείο με φόντο τον Ιερό Βράχο, στο «καθιερωμένο πια σημείο της πόλης που συμπυκνώνει αυτό που είναι η Αθήνα, μια πόλη με αρχαίο παρελθόν και δυναμικό παρόν» όπως ανέφερε ο Γιώργος Καμίνης, με ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος σε ρόλο οικοδεσπότη, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου συνοδεία ξυλοπόδαρων και τσίρκου, η Κατερίνα Κούκα και ο Θέμης Καραμουρατίδης στήνουν μια μεγάλη γιορτή για όλους τους Αθηναίους, υποδεχόμενοι το 2019.

Ενσωματώνοντας στο φετινό εορταστικό πρόγραμμα ακόμα περισσότερους χώρους, η καρδιά των Χριστουγέννων χτυπάει σε πολλά κτίρια και δημόσιους χώρους της πόλης. Από τα γνωστά κεντρικά σημεία του Συντάγματος και της πλατείας στο Μοναστηράκι, τα μουσεία, της βιβλιοθήκες και τα κέντρα δημιουργικής μάθησης μέχρι τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, την πλατεία Θεάτρου, το ιστορικό «Ολύμπια» που πρόσφατα ανακοινώθηκε επίσημα η επαναλειτουργία του, τις παιδικές χαρές, το Εμπορικό Τρίγωνο και επιλεγμένους πολιτιστικούς φορείς, η πόλη γίνεται μια μεγάλη γιορτή για όλες τις ηλικίες.