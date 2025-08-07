Άγιος Δημήτριος: Δικογραφία εις βάρος δύο οργανωμένων για επίθεση σε οπαδό άλλης ομάδας

Δικογραφία εις βάρος δύο οργανωμένων οπαδών για επίθεση σε οπαδό άλλης ομάδας τον Νοέμβριο του 2024 στον Άγιο Δημήτριο σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Από την Ελληνική Αστυνομία εξιχνιάστηκε υπόθεση ληστρικής επίθεσης με οπαδικό υπόβαθρο, που έλαβε χώρα την 27η Νοεμβρίου 2024 σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο οργανωμένοι οπαδοί ομάδας, εις βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία, όπλα, ναρκωτικά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Όπως προέκυψε, οι ανωτέρω, από κοινού με ακόμα 3 μη ταυτοποιημένα άτομα, ανέμεναν οπαδό άλλης ομάδας έξω από το σπίτι του και όταν εκείνος στάθμευσε τη μοτοσυκλέτα του, κινήθηκαν εναντίον του εξυβρίζοντάς τον.

Στη συνέχεια, το θύμα διέφυγε τρέχοντας από το σημείο και οι δράστες αφαίρεσαν από τη μοτοσικλέτα του αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο, προκαλώντας, παράλληλα, φθορές σε αυτή με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα επανήλθαν και φωτογράφησαν τη μοτοσυκλέτα, στην οποία προκάλεσαν περαιτέρω φθορές.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης του συγκεντρωθέντος υλικού και ανάλυσης ψηφιακών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι δύο από τους δράστες, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 2 κινητά.

– Μικροποσότητα κάνναβης.

– Συσκευή GPS.

– Δύο σπρέι.

– Δύο φούτερ οπαδικού περιεχομένου.

– Πλήθος αυτοκόλλητων διαφορετικών ομάδων.

– Μπρελόκ ομάδας.

Ο ένας δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ, η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.