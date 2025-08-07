Ιεράπετρα: 65χρονος Βρετανός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από τη σύζυγό του
Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αιφνίδιος, ενώ παραμένει άγνωστο αν ο 65χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας
Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιεράπετρα καθώς 65χρονος Βρετανός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στον Άγιο Στέφανο.
Ο άνδρας, υπήκοος Βρετανίας και μόνιμος κάτοικος της περιοχής, δεν παρουσίαζε σημάδια ζωής όταν τον εντόπισε η σύζυγός του σύμφωνα με το neakriti.gr. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και διασώστες, όμως ήταν ήδη αργά για να του προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αιφνίδιος, ενώ παραμένει άγνωστο αν ο 65χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, που χαρακτήρισε τον θάνατο του άτυχου 65χρονου ως αιφνίδιο.
