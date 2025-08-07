Ιεράπετρα: 65χρονος Βρετανός βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από τη σύζυγό του

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ιεράπετρα καθώς 65χρονος Βρετανός βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στον Άγιο Στέφανο.

Ο άνδρας, υπήκοος Βρετανίας και μόνιμος κάτοικος της περιοχής, δεν παρουσίαζε σημάδια ζωής όταν τον εντόπισε η σύζυγός του σύμφωνα με το neakriti.gr. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και διασώστες, όμως ήταν ήδη αργά για να του προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αιφνίδιος, ενώ παραμένει άγνωστο αν ο 65χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, που χαρακτήρισε τον θάνατο του άτυχου 65χρονου ως αιφνίδιο.