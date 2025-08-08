Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια - Τσατραφύλλιας: Δεν φαίνονται σημεία εξασθένισης των ανέμων

Στιγμιότυπο από το λιμάνι του Πειραιά, Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025. Αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία βρέθηκαν οι ταξιδιώτες του Αυγούστου

Προβληματισμός επικρατεί σε χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν εγκλωβιστεί στα λιμάνια λόγω του απαγορευτικού απόπλου για νησιωτικούς προορισμούς.

Σε σχετικά ανάρτηση προχώρησε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Σχετικά με τα απαγορευτικά απόπλου , να τονίσω ότι τα ισχυρά μελτέμια δεν δείχνουν σημάδια εξασθένισης μέχρι αργά το βράδυ.