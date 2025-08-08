Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια - Τσατραφύλλιας: Δεν φαίνονται σημεία εξασθένισης των ανέμων
Η προειδοποιητική ανάρτηση του μετεωρολόγου
Προβληματισμός επικρατεί σε χιλιάδες ταξιδιώτες που έχουν εγκλωβιστεί στα λιμάνια λόγω του απαγορευτικού απόπλου για νησιωτικούς προορισμούς.
Σε σχετικά ανάρτηση προχώρησε ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Συγκεκριμένα ανέφερε:
Σχετικά με τα απαγορευτικά απόπλου , να τονίσω ότι τα ισχυρά μελτέμια δεν δείχνουν σημάδια εξασθένισης μέχρι αργά το βράδυ.
