Διακοπές ρεύματος το Σάββατο (9/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Σάββατο, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
9/8/2025 6:30:00 πμ
9/8/2025 5:30:00 μμ
ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΓ.ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ - Ι.ΣΤΑΣΣΗ - ΑΙΓΙΝΗΣ - ΑΝ. ΣΥΓΓΡΟΥ - ΚΙΛΙΚΙΑΣ - ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΣΤ. ΝΙΚΑ - ΑΛΚΜΗΝΗΣ - ΑΓ. ΖΩΝΗΣ - ΘΡΙΑΣΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ - ΑΙΓΙΣΘΟΥ - ΔΟΜΟΚΟΥ - ΑΔΑΜ - ΚΡΗΝΗΣ - ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ - ΣΤ. ΚΑΒΑΛΑΡΗ - ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
353
Κατασκευές
9/8/2025 7:30:00 πμ
9/8/2025 6:00:00 μμ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΘΕΣΗ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ - ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΒΗ - ΘΕΣΗ ΡΥΚΙΑ (ΦΙΛΙΠΠΗΣ - ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ) - ΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ - ΘΕΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ 11ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΘΕΣΗ ΠΕΥΚΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
1825
Κατασκευές
9/8/2025 8:00:00 πμ
9/8/2025 10:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ ΝΟ 18 έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 100 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
952
Κατασκευές
9/8/2025 8:00:00 πμ
9/8/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΛΥΔΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ έως κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 17 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
802
Λειτουργία
9/8/2025 8:00:00 πμ
9/8/2025 11:00:00 πμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ - ΙΩΑΝΝΑΣ - ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ - ΚΟΔΡΟΥ - ΚΑΒΕΙΡΩΝ - ΜΑΜΑΓΓΙΑ Ν. - ΕΡΕΧΘΕΩΣ - ΝΙΚΙΟΥ - ΑΝΑΦΛΥΣΤΟΥ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΨΑΡΑΚΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ - ΓΑΒΡΙΛΗ - ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1422
Λειτουργία
9/8/2025 8:00:00 πμ
9/8/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
951
Κατασκευές
9/8/2025 8:00:00 πμ
9/8/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ απο κάθετο: ΕΦΡΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΟΛΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ έως κάθετο: ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
836
Λειτουργία
9/8/2025 8:00:00 πμ
9/8/2025 12:30:00 μμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Μονά οδός:ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
801
Λειτουργία
9/8/2025 8:00:00 πμ
9/8/2025 2:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ - ΘΥΜΑΡΙ - ΛΗΘΗΣ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΗΒΗΣ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΙΜΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
226
Λειτουργία
9/8/2025 8:00:00 πμ
9/8/2025 2:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΚΑΛΑΜΑ, ΚΑΡΕΛΛΑ, ΕΛ.ΑΛΑΜΕΪΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
591
Κατασκευές
9/8/2025 8:30:00 πμ
9/8/2025 2:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 157 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ
955
Κατασκευές
9/8/2025 9:00:00 πμ
9/8/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 135 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
957
Κατασκευές
9/8/2025 9:00:00 πμ
9/8/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
958
Κατασκευές
9/8/2025 10:00:00 πμ
9/8/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 161 - 163 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 165 από: 08:30 πμ έως: 01:00 μμ
956
Κατασκευές
9/8/2025 10:00:00 πμ
9/8/2025 1:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 108 από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 108 από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
953
Κατασκευές
9/8/2025 10:00:00 πμ
9/8/2025 2:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΜΑΛΤΕΖΟΥ Γ. - ΣΑΜΟΥ - ΧΙΟΥ
228
Λειτουργία
9/8/2025 12:00:00 μμ
9/8/2025 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΜΑΤΡΟΖΟΥ απο κάθετο: ΜΠΕΛΕΣ έως κάθετο: ΑΜΥΝΑΝΔΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 15:00 μμ
954
Κατασκευές
9/8/2025 1:00:00 μμ
9/8/2025 4:00:00 μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΝΩΠΗΣ απο κάθετο: Μ. ΚΑΤΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΓΑΖΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ απο κάθετο: ΓΑΛΗΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΓΑΖΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΗΝΟΥ απο κάθετο: ΣΥΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος