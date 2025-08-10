Φωτιά σε διαμέρισμα στην Κοζάνη

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου σε διαμέρισμα στην πόλη της Κοζάνης, στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος Τριανταφυλλίδη με Βάρναλη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν δυο πυροσβεστικά οχήματα.