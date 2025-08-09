Φωτιά τώρα σε σπίτι στην Κοζάνη

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο χωριό Κρανίδια του Δήμου Σερβίων στην Κοζάνη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σημείο επιχειρούν 6 πυροσβέστες με τρία οχήματα, ενώ μέχρι στιγμής άγνωστα παραμένουν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός από το συμβάν.

