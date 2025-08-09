Σε ύφεση η φωτιά στη Βρυσούλα Πρέβεζας - Παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που περικύκλωσε την κοινότητα Βρυσούλας στην Πρέβεζα το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου.

Η ένταση των άνεμων που έπνεαν στην περιοχή μειώθηκε και τώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες γύρω από το χωριό.

Παρά τις αρκετές αναφορές που υπήρξαν για σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, επομένως δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή για καμένα σπίτια.

Λόγω της φωτιάς χωρίς νερό και ηλεκτροδότηση έχουν μείνει οι περιοχές Κωτσανοπούλο, Βρυσούλα, Ρεματιά και Σκαδιά, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στην περιοχή.

Στην κατάσβεση της φωτιάς αρχικά συμμετείχαν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη τύπου πετζετέλ και ένα ελικόπτερο.

Στη συνέχεια, μετά από σχετικό αίτημα, αυξήθηκαν οι δυνάμεις και τη μάχη με τις φλόγες έδωσαν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σημαντική ήταν η βοήθεια από υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου Πρέβεζας και της Πολιτικής Προστασίας.