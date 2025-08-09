Πυροσβεστική: 55 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία. Εικόνες από το Χελιδόνι, το Λαντζόι και την Ηράκλεια, που απειλήθηκαν αργά το βράδυ και η φωτιά έφτασε στα σπίτια, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025

Σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

