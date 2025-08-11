Υπογράφηκε η 3η σύμβαση ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 – Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο για την Ξάνθη

Το έργο καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες 56.000 στρεμμάτων

Newsbomb

Υπογράφηκε η 3η σύμβαση ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 – Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο για την Ξάνθη
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Την υπογραφή της Σύμβασης για το έργο «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», που θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ, ενταγμένο στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0., ανακοίνωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο, προϋπολογισμού 220.500.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με χρηματοδοτική συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 51 εκατ. ευρώ, θα εκτελεστεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Είναι το τρίτο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ και το μεγαλύτερο του προγράμματος Ύδωρ 2.0 που υπογράφηκε. Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης, η οποία παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης στην Ελλάδα, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης είναι είκοσι πέντε έτη περιλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής του έργου.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση των εξής υποδομών:

Α. Των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής), που περιλαμβάνουν:

  • Βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις έργων υδροληψίας Τοξοτών
  • Επισκευή της επένδυσης της υφιστάμενης ανατολικής προσαγωγού διώρυγας από την κεφαλή της (κατάντη των έργων υδροληψίας Τοξοτών)
  • Νέα διώρυγα μεταφοράς τραπεζοειδούς διατομής, μεταβλητής παροχής, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τεχνικών έργων λειτουργίας της
  • Δύο (2) αντλιοστάσια και δύο (2) αναρρυθμιστικές δεξαμενές

Β. Των έργων μεταφοράς και διανομής νερού της περιοχής Α2 της ανατολικής πεδιάδας της Ξάνθης στις πέντε αγροτικές εκτάσεις, Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας-Πεζούλας, που περιλαμβάνουν:

  • Κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς και διανομής νερού, πέντε (5) αντλιοστάσια και επτά (7) αναρρυθμιστικές δεξαμενές
  • Δίκτυα άρδευσης Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας-Πεζούλας

Γ. Την εγκατάσταση έξυπνων αρδευτικών συστημάτων (συστήματα τηλεμετρίας – τηλελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, κ.λ.π.).

Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά στην υλοποίηση των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής) και θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε 18 μήνες, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

Με όλες τις ανωτέρω παρεμβάσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την Μονάδα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιτυγχάνεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπογράφηκε η 3η σύμβαση ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 – Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο για την Ξάνθη

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Αποζημιώσεις από 2.000 – 6.000 ευρώ - Τι πρέπει να κάνουν οι πληγέντες

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στη Λάρισα: 18χρονη επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της

12:00ΚΟΣΜΟΣ

ChatGPT και AI: Η νέα «απάτη» στα escape rooms που προκαλεί αντιδράσεις στο διαδίκτυο

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο περιστατικό στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθάρισε ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά γραφήματα

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί βούτηξαν στον Θερμαϊκό και άφησαν άφωνους τους περαστικούς

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κινεζικού πολεμικού πλοίου με σκάφος ακτοφυλακής που καταδίωκε Φιλιππινέζους - Βίντεο

11:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.000 θεατές χειροκρότησαν την «Ανδρομάχη» σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαππα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Βαρύ το κλίμα στο Α' νεκροταφείο - Το στεφάνι του πρωθυπουργού

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Σαν ταινία Jurassic Park: Το μαμούθ επιστρέφει στη Γη μετά από χιλιάδες χρόνια

11:20ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Ουδέποτε λογοδότησαν οι δολοφόνοι του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού

11:19ΥΓΕΙΑ

Παιδί με τραυματισμό στη γνάθο βρέθηκε από τον Πύργο στον Ευαγγελισμό-Γιατί πέρασε από 5 νοσοκομεία

11:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σάμος: Έτοιμη η μελέτη προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου στο Ηραίο Σάμου

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διώχνει τους άστεγους από την Ουάσινγκτον - «Οι εγκληματίες, μη μετακομίσετε. Θα μπείτε φυλακή»

11:13WHAT THE FACT

Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις σεισμών στο κινητό σας

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

10:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Το Νησί»: Ο παράδεισος κρύβει πολλά μυστικά στη νέα ταινία του Ρον Χάουαρντ

10:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την προσπάθεια του στο Σινσινάτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Βαρύ το κλίμα στο Α' νεκροταφείο - Το στεφάνι του πρωθυπουργού

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάς αλ Σαρίφ: Το τελευταίο μήνυμα του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου - «Nα γίνει το αίμα μου, φως προς την ελευθερία»

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ριζική αλλαγή από τις 20 Αυγούστου - Ετοιμάστε τα μπουφάν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

11:56ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθάρισε ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά γραφήματα

11:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Έκλαιγα και του έλεγα να σταματήσει» - Ανατριχίλα από την μαρτυρία της 10χρονης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον τραγικό θάνατο της ηθοποιού – «Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι…»

11:19ΥΓΕΙΑ

Παιδί με τραυματισμό στη γνάθο βρέθηκε από τον Πύργο στον Ευαγγελισμό-Γιατί πέρασε από 5 νοσοκομεία

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

10:35LIFESTYLE

Μύκονος: Ασυγκράτητοι στο Nammos ο θρύλος του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς και η σύζυγός του

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Είναι σωστό να ευχόμαστε «Καλή Παναγιά»; Ειδικοί εξηγούν

11:13WHAT THE FACT

Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις σεισμών στο κινητό σας

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είδος πολυτελείας προβατίνα και μοσχαρίσιο κρέας στα πανηγύρια - Πόσο αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

10:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Δυτική Αττική - 11 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και ρευματοκλοπή

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: 29 χρόνια από το διπλό έγκλημα τον «μαύρο» Αύγουστο του 1996 που σημάδεψε την Κύπρο

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο περιστατικό στη Σύρο: Φώκια επιτίθεται σε θαλάσσια χελώνα

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις και αναδρομικά για 260.000 στρατιωτικούς και απόστρατους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ