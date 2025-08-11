Θεσσαλονίκη: Ακυρώθηκε η προσγείωση την τελευταία στιγμή λόγω άλλου αεροπλάνου στον διάδρομο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε χθεσινή (10/08) πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρνακα – Θεσσαλονίκη, όταν τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να ακυρωθεί η προσγείωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά αφού το αεροπλάνο βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά από τον διάδρομο προσγείωσης και ξαφνικά ακολούθησε επιτάχυνση και απότομη κλίση του αεροπλάνου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε αναστάτωση, αφού οι επιβάτες θεώρησαν πως προέκυψε σοβαρό πρόβλημα με το αεροπλάνο και δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την διαδικασία προσγείωσης.

Η εξήγηση, η οποία καθησύχασε τους επιβάτες, ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Ο πιλότος ενημέρωσε τους επιβάτες πως ο λόγος που ακυρώθηκε προσωρινά η προσγείωση, ήταν επειδή στον διάδρομο βρισκόταν άλλο αεροπλάνο.

Λίγο αργότερα, έδωσε ξανά ύψος και επιτάχυνση στο αεροπλάνο και προσέγγισε εκ νέου το αεροδρόμιο όταν ο διάδρομος ήταν καθαρός. Τελικά, προσγείωσε το αεροσκάφος με ασφάλεια.